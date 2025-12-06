Katherine Vélez revela detalles de su relación con Ernesto Benjumea: “A veces nos caemos gordos”

Katherine Vélez y Ernesto Benjumea son dos de los nombres más reconocidos de la televisión y el cine en Colombia. A lo largo de sus carreras han coincidido en distintas producciones —entre ellas Hasta que la plata nos separe (2006)—, pero es lejos de los sets y las cámaras donde han construido su propia historia de amor: una que se aproxima a cumplir 26 años y de la que se conocieron nuevos detalles gracias a una reciente entrevista.

Así es la relación de Katherine Vélez y Ernesto Benjumea

De acuerdo con lo expuesto por la actriz bogotana en el pódcast Menopáusicas y qué, conducido por Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, una de las cualidades que más valora de su pareja son los halagos constantes. Explicó que, en una relación tan larga, escuchar palabras amables en medio de la rutina se vuelve un gesto que siempre agradece.

“¿Ustedes pueden creer que todos los días recibo un piropo? Todos los días me dice: ‘Uy, qué brazos’ o ‘qué cuello’. Y yo le respondo: ‘Uy, papi, te ves súper, te crecieron las muñecas’, porque él dice que tiene muñecas de princesa’”, expresó inicialmente.

En la conversación, Katherine Vélez también mencionó que, como en cualquier relación, hay diferencias y momentos de mal humor que en ocasiones los llevan a chocar, e incluso a pensar en tomar caminos diferentes.

“A veces los egos de los actores entran en juego, y eso puede sacar la piedra (...) No ha sido fácil. Sí, ha habido momentos muy difíciles, de crisis, en los que llegamos a pensar en decirnos: ‘adiós, compañero’. Son de esos momentos en que uno se pregunta: ‘¿cómo lo resuelvo?’”, explicó.

En cuanto a cómo han resuelto dichos conflictos, Katherine Vélez aseguró: “Lo que hemos hecho para superar los conflictos es que nos admiramos mutuamente. Y sí, creo que lo más importante es que somos buenas personas, y a pesar de los errores, nunca hemos querido hacernos daño”.

“Lo importante es que nos hemos sentado a hablar, nos hemos dicho todo y hemos superado todo eso. Creo también que lo que nos ha ayudado es que la base de nuestra relación siempre ha sido el amor, aunque a veces nos caemos gordos, más ahora que antes”, agregó la actriz de 54 años entre risas.

Katherine Vélez concluyó este segmento de su entrevista con un cálido mensaje a Ernesto Benjumea, a quien calificó como un hombre “tremendamente inteligente”: “Al lado tengo a un tipazo. Es un gran tipo”.