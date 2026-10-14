Kathy Sáenz y Sebastián Martínez hacen anuncio tras 20 años: “Es hora de contar la historia”

Hoy Kathy Sáenz y Sebastián Martínez conforman una dupla muy admirada en el entretenimiento colombiano. Los actores, que se conocieron en el set de la novela ‘Juegos prohibidos’, sin embargo, fueron blanco de críticas hace más de 20 años cuando coincidieron, se enamoraron y meses después decidieron romper con sus parejas de entonces y apostar por una relación sentimental.

Kathy, quien hoy tiene 54 años, y Sebastián, de 43, han hablado en varias entrevistas sobre la fortaleza que debieron tener para soportar la crítica y enfrentar los obstáculos que les trajo su decisión.

Kathy, quien se retiró de la actuación hace media década, comentó a Vea, hace algún tiempo, que hace varios años optaron por una vida más tranquila cerca de la naturaleza. Los seguidores tanto de Sebastián, como los de ella, han sido testigos de este cambio, ya que en ocasiones comparten momentos en el campo o junto a los animales que tienen en su finca.

Kathy y Sebastián tienen a su hijo Amador, quien optó por la carrera de automovilista y ha representado a Colombia en varias justas.

Ahora el matrimonio usa las redes sociales para revelar lo que ha sido un sueño desde que comenzaron y aseguran, que hoy es una realidad.

"Nadie daba un peso por nosotros", Sebastián Martínez

Lo hicieron mediante un emotivo video donde muestran imágenes de cuando eran niños y posteriormente de cuando fueron creciendo mientras él empieza diciendo “Ya es hora” y Sáenz complementa con “Ya es hora de contar la historia real detrás de nuestro amor”. Enseguida narran entre los dos cómo su amor nació.

“Mientras todos hablaban de nosotros, tú y yo aprendíamos a mirarnos (…) nuestro amor no nació en el ruido, nació en el silencio…en un café”, se escucha narrar a la pareja que luego habla de sus entornos.

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“Éramos muy distintos… crecí en la naturaleza rodeada de animales, de montañas”, menciona la exreina y Sebastián dice: “Y yo crecí muy lejos de todo eso, en otro mundo… Nadie daba un peso por nosotros”, reflexiona él.

“Solo Dios apostó por nuestro amor”, confiesa Kathy. “Y luego con los años pensábamos que lo teníamos todo, pero nuestro amor pedía un propósito común, por eso volvimos al origen y fue ahí donde encontramos nuestra verdadera esencia”, se escucha decir a Sebastián. “Que cuando nos conectamos con nuestra tierra entendimos el amor de otra forma y lo quisimos plasmar en algo real que fuera el fruto de nuestro amor”.

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Kathy Sáenz y Sebastián Martínez cultivan su propio café

Luego se centran en el proyecto de vida que los ha ocupado en los últimos años y cuentan que con sus propias manos sembraron las semillas de café en su finca que cuidaron y que hoy les permite tener su propio café de origen, que sus seguidores pueden adquirir.

La pareja le puso al producto ‘Selva dulce’, un tipo cultivado en tierras boyacenses.

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En el copy del emotivo video reiteraron que el proyecto le añadió propósito a su relación: “Ustedes han sido testigos de nuestro amor durante estos 20 años y, en el camino, también nos han regalado el suyo. Hace un tiempo encontramos un nuevo propósito en el campo: volver al origen, aprender a escuchar la tierra y sembrar con nuestras propias manos cada cafeto, como un acto que nos permitía plasmar nuestro amor. No queríamos ponerle nuestro nombre a algo ajeno; queríamos vivir el proceso real, recorrer la naturaleza y ponerle el corazón a cada grano. Hoy queremos devolverles un poco de todo ese cariño que nos han dado durante dos décadas. Queremos compartirles este proyecto que nació de un propósito en común que pedía nuestro amor, y entregarles un pedacito de nuestra finca como un regalo sincero de nuestra familia para la de ustedes. Nace Selva Dulce. Amor hecho café”.

La publicación contó con las reacciones positivas y felicitaciones de parte de conocidos personajes como: Carlos Camacho, Julieth Pardau, Xilena Aycardi, Verónica Orozco, Carlos Torres, Paola Turbay y Julieta Piñeres entre otros.

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