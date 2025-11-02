Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, recordó la dolorosa pérdida de su bebé

Katiuska Bula, participante del Desafío Siglo XXI y capitana del equipo Omega, se ha ganado un lugar entre las figuras más fuertes y estratégicas de esta temporada. Su determinación, disciplina y liderazgo la han convertido en una de las favoritas del público y en una seria candidata al título del reality de Caracol Televisión.

Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer imparable, la barranquillera ha enfrentado momentos profundamente dolorosos. En una reciente entrevista, habló abiertamente sobre un episodio íntimo y difícil que marcó su vida personal, un recuerdo que, según confesó, todavía la acompaña.

Katiuska reveló que perdió un bebé

En una reciente entrevista con el programa La Red, la deportista habló desde la honestidad sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé, un hecho que —según contó— la llevó a enfrentar una profunda depresión y a replantearse su manera de ver la vida.

“Fue un proceso muy duro, estuve ocho meses en depresión y en un mal momento con mi pareja”, recordó la participante del Desafío 2025, quien a sus 25 años asegura haber encontrado en la fe y en el ejercicio herramientas para sanar. Con el paso del tiempo, dice, logró reconciliarse con la vida y reencontrar la estabilidad emocional: “Me acerqué a Dios, mejoré la situación con mi pareja y cambié mi perspectiva de vida”.

Hoy, Katiuska prefiere mirar hacia adelante. Detrás de su fuerza hay una historia marcada por el esfuerzo, las carencias y una voluntad que se fue forjando desde la infancia. Creció en medio de dificultades económicas, y desde muy pequeña aprendió a generar sus propios ingresos: vendía dulces, hacía trenzas, elaboraba maquetas y reforzaba a otros estudiantes en el colegio. Su meta, cuenta, siempre fue estudiar en una universidad pública y ayudar a su familia.

El deporte se convirtió en su refugio y en su camino. En la adolescencia comenzó a dictar clases de rumba y entrenamiento personalizado, y poco a poco transformó su pasión en una profesión. Esa misma disciplina es la que hoy la impulsa dentro del Desafío del Siglo XXI, donde ha demostrado ser una competidora estratégica y constante.

En lo personal, lleva casi nueve años de relación con su pareja, a quien describe como su mayor apoyo. “Es el hombre que más me ha amado y estoy agradecida. Ahora estamos muy bien”, dijo la deportista, quien sueña con usar los frutos de su esfuerzo para cambiar la vida de los suyos: “Quiero comprarle una casa a mi mamá, porque hemos pasado muchas dificultades con el arriendo. También quisiera tener mi propio gimnasio y, si puedo, ahorrar para la cuota inicial de un apartamento”.

