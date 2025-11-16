Katiuska podría ganar importante premio tras su polémica expulsión del ‘Desafío’

La salida de Katiuska del Desafío Siglo XXI, quien fue expulsada por la producción tras romper una de las reglas más importantes, sigue siendo tema de conversación. La barranquillera se fue a Europa para pasar la “tusa”, como ella misma lo mencionó, pues tenía muchas esperanzas de ganarse el reality, ya que era considerada la mujer más fuerte de toda la competencia.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, mencionó Andrea Serna cuando le dio la noticia a la excapitana de Omega.

Como lo ha revelado en sus redes sociales, para ella no fue fácil aceptar que su sueño de ganar el Desafío había llegado a su fin por culpa de una persona cercana, quien traicionó su confianza y reveló información reservada de la producción a cambio de dinero. Entre lágrimas, Katiuska aseguró: “No merece estar en mi vida porque me falló, me traicionó, me utilizó, le falló a mi corazón. Me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo".

La eliminación automática de la excapitana de Omega dejó a muchos en shock. Fotografía por: Caracol Televisión

Además de perder la oportunidad de llevarse los 1.200 millones que están en juego y de poner su nombre en la copa, Katiuska también salió con las manos vacías, pues perdió os 86 millones que había ganado en pruebas individuales y por equipo. Lo único que pudo llevarse fue la moto que había adquirido después de una prueba en parejas.

Katiuska nominada a ‘Mejor creador de contenido fitness del año’

Tras su salida del reality, se conoció que la barranquillera está nominada en la séptima edición de los Premios InstaFest, en la categoría ‘Mejor creador de contenido fitness del año’. De recibir el apoyo de sus seguidores, la deportista podría llevarse ese reconocimiento, que llegaría en un momento clave de su vida.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través de las redes, sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de aliento, afirmando que la respaldan en cada uno de sus pasos: “La mejor competidora”, “no tenía competencia”, “me dolió su partida, muy injusta”, “eres nuestra ganadora”, “gran competidora”, “Dios es el que decide quién es el que se merece el premio”, “es la mejor”.

La deportista reveló que su salida del país tras la expulsión se dio para estar más tranquila, en medio de la polémica que se generó por su expulsión: “Fue algo que hablamos en familia. Mis papás me dijeron que lo mejor era venir un tiempo, estar tranquila, lejos de tanta presión mediática y acompañada de mis hermanos”.