Katy Perry en llamas: impactante video de la cantante durante grabación desata alarma

Un video que circula en redes sociales ha generado preocupación en los internautas y fanáticos de Katy Perry. En las imágenes, se observa a una mujer que parece ser la intérprete de éxitos como Firework y Roar, vestida de blanco, al parecer, en medio de un set de grabación donde el fuego es parte de la escenografía.

¿Qué pasó con Katy Perry?

Aunque al principio pareciera que se tratara de una escena controlada, como parte de un rodaje, a los pocos segundos la mujer, quien aparentemente sería Katy Perry, comienza a gritar generando tensión entre quienes se encontraban en el lugar, que rápidamente actuaron para apagar el fuego.

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Según los informes de medios internacionales, el material parece ser parte de la grabación de su próximo video musical, que supuestamente se llamará “Watch It Burn”. En este video, el fuego jugaría un papel clave para realzar la estética dramática de la producción. Sin embargo, ni la cantante ni su equipo se han pronunciado al respecto para confirmar que sí se trataba de ella, o si, en su defecto, era una doble como suelen hacer muchos artistas para las escenas de alto riesgo.

El video desató un gran debate entre los fans. Mientras que algunos sostienen que fue una escena completamente controlada, otros piensan que el fuego pudo haberse descontrolado durante la grabación. Además, varios usuarios se preguntaron si la mujer que aparece en el clip es realmente Katy Perry o si se trata de una doble que se usó para las escenas más peligrosas.

“Con tanta tecnología que hay ahora y arriesgarse así”, “muy arriesgada”, “a quién se le ocurre esta brutalidad”, “la gente se pasa buscando el mal”, “pero qué necesidad ponerse a hacer esas cosas”, “persona que esté en su sano juicio no hace tal barbaridad”, “pero eso lo han hecho los dobles de acción mucho tiempo”, “es puro show para llamar la atención”, “lo que hace la gente por un like”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en redes.

Katy Perry, una de las estrellas del pop más influyentes de las últimas dos décadas, es famosa por sus espectáculos visualmente impactantes y sus producciones repletas de efectos especiales. A lo largo de su carrera, ha apostado por actuaciones llamativas que combinan música, coreografía y tecnología, a menudo con escenas audaces o complejas.