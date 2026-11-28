La cantante estadounidense y el exprimer ministro de Canadá parecen vivir un momento inmejorable en la relación sentimental, misma que iniciaron a mediados del 2025 y que de alguna manera confirmaron cuando asistieron a la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca.

La pareja aprovechó unos días para darse lo que se considera una escapada y disfrutar de lugares emblemáticos en distintas ciudades europeas.

El viaje incluyó una estancia en uno de los trenes más exclusivos de la región como lo es el Venice Simplon-Orient-Express. Esta vez la ex esposa de Orlando Bloom compartió con su comunidad digital algunos de los servicios y comodidades que disfrutaron junto a Justin en el trayecto de París a la ciudad italiana de Venecia.

Según el Daily Mail los novios reservaron un vagón solo para ellos llamado L’ Obervatoire, que puede costar 80 mil libras esterlinas la noche.

Katy Perry y su novio de paseo



En el histórico transporte ferroviario caracterizado por acabados de madera, alfombras estampadas, según se ve en las imágenes que compartió la artista en su cuenta de Instagram, data de 1920.

Perry, de 42 años, y Trudeau, de 54 años, disfrutaron degustando cócteles y platillos de alta cocina, según lo que la intérprete de ‘Firework‘ publicó en su carrusel de imágenes. También evidenció momentos románticos en pareja y una foto de ella sumergida en una lujosa tina.

Una vez en Venecia, la pareja estuvo en el Puente de Rialto y visitó la cripta de la Basílica de San Marcos.

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La artista y el político también compartieron en Barcelona, París y Milán.

En septiembre, Perry habló de su relación en una entrevista con People y mencionó: “He recibido el mayor regalo de esta gira: he conocido al amor de mi vida”.

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