Kelly Reales respondió a rumores de romance con Beéle: “La ola de hate es increíble”

Días después de confirmarse que Beéle e Isabella Ladera terminaron su relación amorosa, rumores de un nuevo romance rodearon al cantante colombiano, quien fue vinculado sentimentalmente con la influenciadora y reina de belleza Kelly Reales.

Dicha versión surgió por un video que circula en redes sociales, en el que se les ve a ambos disfrutar de una fiesta.

¿Beéle y Kelly Reales son novios?

Por medio de una historias que compartió en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido se mostró sorprendida ante la gran cantidad de comentarios negativos que ha recibido al ser relacionada con el artista. Además, advirtió que no ha sido la única.

“Todos esos comentarios son de mujeres. Si son más bonitas o menos bonitas que yo, no sé, ni me interesa, pero son mujeres al igual que yo (...) Primero voy a poner en la mesa a Isabella Ladera. Miren, yo a ella no la conozco y para aclarar los titulares del chisme: no, no me metí en la relación de ella con Beéle. Teniendo en cuenta que la belleza es relativa, a mí me parece que la pelada es exótica, bonita y eso que no sé quién es. El caso es que tú entras a los comentarios de sus fotos y la ola de hate (odio) de las mismas mujeres es increíble”, expresó Kelly Reales.

“No sé ni siquiera por qué la involucraron en este tema. Yo solo fui a una fiesta”, agregó la joven, quien fue representante del departamento de Bolívar en Miss Universe 2024.

Kelly Reales defendió a Beéle

En su pronunciamiento, la controvertida influenciadora aprovechó para cuestionar la atención mediática que ha tenido la vida privada de Beéle, pues advirtió que debería ser noticia por su carrera musical.

“El pelado que viene de bien abajo, haciendo música, escribiendo y cantando como nadie; haciendo colaboraciones con los reguetoneros más pegados del mundo y que llevaba la bandera de su país a la espalda, nunca fue noticia. Las noticias buenas, lastimosamente, no son interesantes, pero cuando salió el chisme de su vida íntima, el que expuso su exmujer, ahí sí fue noticia mundial”, comentó.

Kelly Reales concluyó su opinión al enviar lo que parece ser una indirecta para Camila Rodríguez, exnovia de Beéle:

“Me da coraje el hecho de que la gente no sepa la verdad. Tampoco estoy haciendo este video para buscar fama porque adivinen qué: yo tampoco soy una aparecida, yo tengo años trabajando con esto. (...) Los tienen manipulados a todos amores, hasta a mí me tenían manipulada para que sepan. El día que se sepa la verdad se va a caer el mundo entero. Porque recuerden: ‘El lobo siempre será el malo si la historia la cuenta la inocente caperucita’”.