Kenshin Kamimura, ídolo de J-Pop, fue condenado por acoso en Hong Kong. Esto pasó

El cantante japonés Kenshin Kamimura, exintegrante del grupo de J-Pop ONE N’ ONLY, fue declarado culpable de acoso indecente en un tribunal de Hong Kong, tras un incidente ocurrido en marzo de este año con una intérprete local. El caso, que ha sacudido a la industria del entretenimiento asiática, terminó con una multa y su salida definitiva de la agrupación.

Según los testimonios presentados en el juicio, el hecho ocurrió después de un evento de fans y durante una cena en Mong Kok. La víctima relató que Kamimura tocó varias veces su muslo y le sugirió ir juntos al baño, pese a recibir un rechazo claro. También aseguró que el cantante mantuvo conductas físicas persistentes e inapropiadas.

El juez Peter Yu, encargado del caso, calificó el comportamiento del artista como “una falta de respeto evidente hacia las mujeres” y le impuso una multa de 15.000 dólares de Hong Kong (aproximadamente 1.900 dólares estadounidenses) en lugar de una pena de prisión. Entre los argumentos de la defensa se mencionó que el consumo de alcohol pudo afectar el juicio del acusado y que no existió intención de amenaza.

La sentencia provocó una reacción inmediata. Decenas de seguidores se presentaron en la audiencia final y algunos rompieron en llanto al escuchar el veredicto. Sin embargo, la noticia también generó una ola de críticas y rechazo en redes sociales, donde muchos exigieron sanciones más severas.

Tras conocerse la acusación a inicios de año, la agencia de representación de Kamimura anunció su despido y la separación definitiva del grupo ONE N’ ONLY, con el que había ganado popularidad en Japón y otros países de Asia. Hasta el momento, el artista no ha emitido una declaración pública sobre el fallo.

El caso de Kamimura reabre el debate sobre los límites y responsabilidades de las figuras públicas en la industria del entretenimiento, especialmente en un contexto donde la interacción con fanáticos es parte central de la carrera de muchos idols.