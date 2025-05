Kepa Amuchastegui: esposa, edad, novelas, cómo se veía joven y más del actor

Kepa Amuchastegui fue un destacado actor, director y libretista colombiano, ampliamente reconocido por su trayectoria en teatro, cine y televisión.

¿De qué murió Kepa Amuchastegui?

Kepa Amuchástegui nació el 9 de diciembre de 1941 en Bogotá, Colombia. Falleció el 27 de mayo de 2025 a los 83 años, a causa de cáncer de vejiga .

En entrevista para Claro Oscuro, el formato de entrevistas de El Espectador, el actor había hablado de su estado de salud y confesó que estaba pasando por un mal momento. "De salud estoy regular. Ya a esta edad a uno le empiezan a aparecer achaques de todo tipo. Pero no me puedo quejar tampoco, porque me todavía me mantengo, camino, artículo los pensamientos y sé hablar bastante bien. Por ese lado no me puedo quejar", contó.

Dijo que en el trabajo había momentos en los que estaba bien posicionad, y otros donde no. “En este momento estoy atravesando por uno de sus baches en que no hay trabajo. Simplemente porque se ha detenido mucho la producción, por ejemplo, en televisión. En teatro pues ahí sigo peleando para que me den una oportunidad, pero también es una pelea larga, muy competida en este momento. Yo entiendo que hay gente joven, que está haciendo cosas para gente joven y con gente joven. A uno lo van olvidando cada vez más. Eso es comprensible, es ley de vida. Pero sí, en este momento en cuanto a trabajo falta y hace falta”.

¿Quién es la esposa de Kepa Amuchastegui?

Estuvo casado con Bellien Maarschalk, una mujer de origen holandés. Se conocieron durante sus estudios en París y compartieron más de cinco décadas juntos. Tuvieron dos hijos: Iona y Unai. Aunque en su momento el actor fue bastante reconocido, siempre mantuvo su vida privada alejada de los medios de comunicación y las redes sociales.

¿En qué novelas actuó Kepa Amuchastegui?

Kepa Amuchástegui participó en numerosas producciones televisivas. Algunas de las más destacadas incluyen:

Yo soy Betty, la fea (1999-2001): Interpretó a Roberto Mendoza, padre de Armando Mendoza y dueño mayoritario de Ecomoda .

La ley del corazón (2016-2017): Participó en esta exitosa serie colombiana.

La nieta elegida (2021-2022): Desempeñó un papel importante en esta producción.

Betty, la fea: la historia continúa (2024): Retomó su icónico personaje en esta secuela.

Además, trabajó en otras producciones como La Pola, Bolívar, María Magdalena, Ingobernable, La nocturna, Un ángel llamado Azul, Todas odian a Bermúdez, La selección, La elegida, entre otras.

Fue hijo de inmigrantes vascos y estudió arquitectura antes de dedicarse al teatro. Fundó el teatro La Mama en Colombia y trabajó con la Royal Shakespeare Company en Londres . Además de su carrera como actor, fue director de producciones como La casa de las dos palmas (1990), El manantial (1995) y Pobre Pablo (2000).

¿Cómo se veía Kepa Amuchastegui de joven?

Existen pocas fotografías de Kepa Amuchástegui en su juventud, especialmente de su etapa como actor en los años 70 y 80. Estas imágenes reflejan su versatilidad y presencia escénica en diversas producciones teatrales y televisivas.

Retrato de los años 80: Una imagen donde se aprecia a Kepa con un semblante serio y un bigote característico de la época. Una fotografía en blanco y negro donde aparece con sombrero de copa, representando un personaje de época.