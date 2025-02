Kevin Roldán se confesó en ‘Vea’ sobre su auge, caída y ‘resurrección’

Kevin Roldán es uno de los exponentes más populares del reguetón, pues cuenta con una trayectoria de 18 años y una extensa lista de canciones consideradas como íconos del género. Macatraca, Hasta abajo, Salgamos, Las 12 y Una noche más, son algunos de sus más grandes éxitos.

Precisamente, fue Macatraca (conocida también como Contra la pared) la primera canción que lanzó ‘KR’ y también la encargada de darlo a conocer en Colombia a mediados de 2007, cuando tan solo tenía 13 años.

En cuanto cumplió la mayoría de edad Kevin Roldán ya era millonario, llenaba conciertos por todo el país, colaboraba con estrellas de la música, se codeaba con reconocidas personalidades y experimentaba los efectos de convertirse en una joven estrella.

Sin embargo, esta no fue una situación fácil de llevar y en el proceso cometió errores sobre los que habló en una íntima y exclusiva entrevista con Vea.

Kevin Roldán y sus hijos

‘KR’ se convirtió en papá hace 9 años, cuando nació su primogénito Mathías, fruto de la relación con la modelo Lina Arroyave.

Ser padre no se le dio del todo bien a Kevin Roldán en las dos primeras ocasiones. De hecho, él mismo admitió en su charla con Vea que, entre todos los errores que cometió en la crianza de sus hijos mayores, el más grande fue el no dedicarles el tiempo necesario. No obstante, admitió que hubo una transformación en su ser y todo esto hace parte del pasado.

“Para nadie es un secreto que Mathías nació con una condición especial y hemos estado buscando e invirtiendo en todo para mejorar su situación. Estamos en un proceso bien bonito en el que, por primera vez después de mucho tiempo, sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Esos avances se han dado, sobre todo, desde que volví a conectar con él (...) Ahora que comparto más con ellos me doy cuenta de que perdí momentos muy especiales. Mi principal error fue no entregarles el tiempo que merecían”, expresó.

“De Mathías no tuve la oportunidad de disfrutar sus primeros años porque no tenía mi vida y mi carrera tan organizada como ahora. En ese tiempo todo iba sobre la marcha y la agenda se conocía unos días antes, entonces hoy podías estar en Lima sin saber que en dos días ibas para Nueva York. Yo estaba muy joven y concentrado en la música, así como en mí mismo, entonces cometí muchos errores que no estoy dispuesto a repetir y que intento remediar todos los días”, agregó Kevin Roldán, quien también es padre de Elías (4 años) y Kristopher (7 meses).

El momento más difícil en la vida de Kevin Roldán

El 30 de abril de 2020, el popular reguetonero vivió el día más triste y doloroso de su vida, luego de que falleciera Peter Roldán, su padre, mejor amigo y colaborador más cercano.

En aquel momento, Kevin Roldán quedó devastado y su carrera totalmente expuesta, pues su papá era quien se encargaba de todos los detalles.

“Yo solo escribía y cantaba. Él hacía el resto. Cuando a mí me tocó ponerme al frente de todo me di cuenta, de verdad, del trabajo tan grande e importante que mi papá hacía. Es que no te miento cuando te digo que estaba metido en todo y cuidaba mis intereses en todo sentido. Él estructuraba toda la parte contable y tributaria del negocio”, dijo a Vea.

La partida de Peter y la vulnerabilidad de Kevin Roldán en ese momento fueron el escenario perfecto para que algunas personas sacaran provecho personal de King Records, su empresa.

“Empecé a confiar en personas que lo que hicieron fue aprovecharse de la muerte de mi padre, robar dinero y meterme en problemas. Todo esto me hizo caer en el alcohol y experimentar una etapa que nunca tuve en mi juventud, porque desde pequeño estoy trabajando en la música. Por eso, cuando él falleció yo vi en el alcohol una salida y empecé a rodearme de personas que no iban por la misma línea”, expresó el caleño de 31 años.

“Hay cosas detrás de mi carrera que la gente no conoce, y tampoco tiene por qué hacerlo, yo eso lo entiendo. Pero hoy pueden saber que yo salí de estar bajo unos malos contratos. La gente no conoce los obstáculos que yo he debido superar y en qué momentos han llegado (...) Hubo una época en que la gente no supo que yo no podía sacar canciones en solitario, sino sólo como un artista secundario. Por ejemplo, ‘Las 12’ es un tema de Kevin Roldán, pero tenía que salir primero Mackie porque a mí me lo impedían temas de contrato”, agregó en su entrevista con Vea.

En la actualidad, según Kevin Roldán, su empresa está organizada y tan solo cuenta los días para dar a conocer un nuevo capítulo en su carrera con The New King, un nuevo álbum en solitario con el que promete regresar a los primeros lugares de los listados más importantes del reguetón. Además, por estos días se encuentra en la promoción de Cali Cartel, su EP en compañía de Pirlo 420.

“Volver no es difícil, yo ya lo he hecho cuatro veces y esta será la quinta. Pero ojo porque no estoy hablando desde la prepotencia, sino que todo se lo debo a mis seguidores. Cuando tienes una comunidad como la mía, que lleva 18 años en las buenas y las malas, volver no es difícil. Así que el Rich Kid está de vuelta”.

La resurrección de Kevin Roldán

Además de trabajar en sus negocios, ‘Mr. KR’ dedica tiempo a trabajar en sí mismo, así como en la familia que conforma junto a Stephanie Ortiz, su prometida, y el hijo que tuvieron juntos en julio de 2024 (Kristopher).

“El secreto fue acercarme más a Dios. Yo siempre fui muy creyente, pero es otra cosa cuando te acercas y lo conoces. Eso me cambió la vida (...) Un día, que llegué a Miami, me presentaron una iglesia católica y la forma en que el padre me explicó la palabra movió algo en mí. A partir de ese momento cambió todo porque llegó Stephanie, con quien me acerqué todavía más a Dios, arreglé relaciones que estaban mal, conecté de nuevo con mis hijos y, un punto importante, la llegada de mi hijo Kristopher”, concluyó Kevin Roldán.