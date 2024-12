Kevyn del ‘Desafío’ estaría saliendo con otra persona: “vamos a ver qué pasa”

La participación de Kevyn Rúa en el Desafío XX fue muy comentada, no solo por su desempeño físico, que lo llevó a ganarse el millonario premio, sino también por su relación con Natalia Rincón, con quien terminó después del break que les dio la producción.

Los participantes iniciaron un romance dentro de la ciudadela, pese a que él tenía novia y había hecho varios planes a futuro con ella. El ganador del reality de competencia de Caracol Televisión aseguró que era consciente de lo que había ocurrido, por lo que dijo aceptar las consecuencias de lo que iba a pasar. En efecto, su anterior pareja le pidió que terminaran.

Al terminar el Desafío, surgieron rumores de un supuesto noviazgo con Guajira, quien fue su refuerzo en la ‘etapa dorada’ del programa; sin embargo, ambos desmintieron esa información, asegurando que solo eran buenos amigos; incluso, Kevyn se fue a vivir al apartamento de la deportista, mientras él conseguía el suyo.

Kevyn, Guajira y Natalia. Fotografía por: Caracol Televisión - Los Enredados

¿Kevyn Rúa tiene nueva novia?

Hace unas semanas, Guajira contó que Kevyn ya no estaba viviendo con ella. Aclaró, además, que no había ocurrido nada, simplemente que el ganador compró un apartamento y se fue a vivir solo. “Ya no vivimos juntos. Kevyn ya se fue a su súper apartamento. Está disfrutando de esta etapa tan bonita, nueva de su vida, obviamente cuenta conmigo. Me hace enormemente feliz todo lo lindo que le está pasando”, dijo Guajira en sus redes sociales.

Ahora, Rúa sembró la duda de una nueva relación sentimental, luego que fuera cuestionado por sus seguidores sobre si su corazón ya estaba ocupado o no: “Me llama la atención alguien, vamos a ver qué pasa”, dijo, mientras sonreía con picardía.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El deportista, oriundo de Puerto Boyacá, no dio más detalles. Sin embargo, algunos de sus seguidores no descartan que pueda tratarse de alguna de sus excompañeras del Desafío, incluso, hay quienes esperan que, finalmente, pueda iniciar un romance con Guajira, pues consideran que hacen una buena pareja.

“Ellos dos se ven muy lindos”, “deberían ser novios”, “ellos están destinados a estar juntos”, “que confirmen que son novios y ya”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

Sobre los motivos por los que ya no comparten tantos momentos juntos, Guajira también se refirió hace unas semanas en sus redes sociales: “¿Que por qué ya no nos ven juntos? Cada quien tiene una vida por vivir. Yo soy una mujer que yo no soy de corrinche, de compinche, a mí la fiesta no me quita el sueño en verdad (...) en este momento de vida estoy haciendo dinero, siendo feliz, trabajando mucho, enfocándome realmente en lo que quiero porque yo sí tengo claro lo que quiero con mi vida y porque ya siento que quiero ser mamá y estoy trabajando mucho para cuando ese momento llegue estar medianamente relajada”.