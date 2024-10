Kevyn, del ‘Desafío XX’, reveló la verdad sobre su deseo de convertirse en pastor

La participación de Kevyn Rúa en el Desafío XX sigue dando de qué hablar entre los fanáticos del programa, sobre todo por las declaraciones que entregó en una reciente entrevista con Los Enredados, espacio digital de La Red y Caracol Televisión.

En esta conversación, el ganador de la vigésima temporada no solo contestó a las críticas de Natalia y resolvió las dudas sobre su relación con Guajira, sino que también respondió a la divulgación de un secreto que le contó a una antigua compañera suya de Beta.

¿Kevyn, ganador del ‘Desafío 2024′, quiere ser pastor?

En una charla que tuvo con sus compañeros del equipo Tino, el cual integró después de estar en Beta, Luisa Sanmiguel expuso los detalles de una charla privada que tuvo con su antiguo capitán y lo criticó porque, según ella, no fue consecuente con lo que hablaron en aquella ocasión.

“Cuando estaba allá en Beta decía que todo era Dios, que quería ser pastor, que le gusta ayudar a la gente y que quería predicar. O sea, ¿dónde queda lo que tú hablas? Y luego, con acciones, venir y dañar todo. Yo estoy conociendo a otra persona”, dijo la exparticipante, haciendo referencia a la aventura amorosa que tuvo Kevyn Rúa con Natalia Rincón, aun cuando tenía una novia fuera del Desafío XX.

Seguir viendo: ¿Cony Camelo ya no quiere estar en ‘MasterChef’? Así se confesó entre lágrimas

Fue precisamente este comentario por el que al ganador del programa le preguntaron en su conversación con Los Enredados: “¿Es verdad o fake que querías ser pastor, pero por el tema de la infidelidad se puso en freno?”.

“No voy a decir que por el tema de la infidelidad. Simplemente que para decir que soy cristiano me falta. Yo a ella le dije que si Dios quiere que me ponga en esas lo voy a hacer con mucho orgullo y estaría feliz. También le conté que el pastor y unos amigos de la iglesia me dijeron que les gustaría que más adelante me entregara y lo hiciera, pero no se ella en qué momento agrandó la situación (...) Eso fue una conversación entre amistad”, aseguró Kevyn, a lo que Guajira agregó: “¿Tú crees que eso es un amigo? (...) Pero es que espera, mantenían perdiendo y sin comida, no tenían nada más de qué hablar. Vamos a justificarlos”.