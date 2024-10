¿Cony Camelo ya no quiere estar en ‘MasterChef’? Así se confesó entre lágrimas

En medio de la controvertida participación de Cony Camelo en MasterChef Celebrity Colombia, la actriz sorprendió a los televidentes al romper en llanto y criticar el trato que recibe de Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. Todo ocurrió en la noche del 2 de octubre, cuando se emitió el capítulo 84 de la sexta temporada.

¿Qué pasó con Cony Camelo en ‘MasterChef’?

El más reciente reto creativo del programa tuvo como protagonista al huevo. Sin embargo, la elección de los demás alimentos en la despensa estuvo condicionada a los goles que cada participante marcó en una actividad previa.

Teniendo en cuenta que Cony Camelo no tuvo suerte al patear el balón, fueron escasos los ingredientes que pudo incluir en su receta. Razón por la cual le apostó a un plato llamado ‘Mientras haya huevo, hay vida’, en el que preparó una tortilla de papa que acompañó con albahaca y mayonesa.

Para infortunio de la bogotana de 47 años, su mayonesa no emulsionó y se cortó, pero aun así la incluyó en la preparación porque, según ella, al momento de emplatar todo parecía normal. Fue entonces cuando pasó al atril y presentó su receta al jurado.

Adria Marina fue la primera en probar el platillo y las críticas de su parte no se hicieron esperar, además, porque la albahaca “se oxidó al trozarla”.

“A mi una mayonesa cortada me raya la cabeza, pero me raya más la cabeza que usted la ponga en el plato (...) Una mayonesa tiene dos estados: emulsionada o cortada, no se corta de repente”, comentó Jorge Rausch ante las explicaciones de Cony Camelo, quien regresó a su estación entre lágrimas.

Las críticas de Cony Camelo al jurado de ‘MasterChef Celebrity’

Fuera de la cocina, pero ante las cámaras del programa, la también cantante se desahogó porque considera que los jurados no son imparciales.

“No sé si ellos calificaron igual a Nina y a mí, que no teníamos elementos (...) Tengo miedo en el cuerpo. Los chefs son duros conmigo y son mucho más dóciles con otras personas. Estoy cansada de esforzarme, de estudiar y de que... Estoy cansada”, dijo Cony Camelo con lágrimas en sus ojos, a lo que añadió: “Hoy es uno de esos días en que no quisiera estar acá”.

Como era de esperarse, lo ocurrido con Constanza Eugenia Camelo (nombre de pila de la participante) no pasó desapercibido entre los televidentes del programa, quienes reaccionaron en redes sociales con opiniones divididas.

Cabe recordar que, a pesar de los errores que cometió Cony Camelo, los delantales negros de la noche se los llevaron Vicky Berrío, Nina Caicedo y Dominica Duque.