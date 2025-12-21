¿Kevyn y Guajira terminaron? Estos mensajes del participante del ‘Desafío’ desataron dudas

En las últimas horas, Kevyn Rúa y Guajira, una de las parejas más reconocidas que dejó el ‘Desafío 2024‘, quedaron en el centro de nuevos rumores sobre una posible ruptura. La especulación surgió a partir de una publicación hecha por el deportista en redes sociales, la cual fue interpretada por varios seguidores como una señal de distanciamiento.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, el contenido compartido por Kevyn y algunas respuestas en los comentarios despertaron dudas entre quienes han seguido de cerca su historia desde el reality.

¿Por qué se dice que Kevyn y Guajira terminaron?

El origen de las versiones está en un video publicado por Kevyn, en el que aparece cantando “Estuve ahí”, una canción de Nanpa Básico cuya letra gira en torno a relaciones marcadas por la entrega desigual y el desencanto emocional. La elección del tema llamó la atención de sus seguidores, acostumbrados a ver contenidos más neutros o deportivos en sus plataformas.

A la grabación se sumó una frase escrita por el propio Kevyn: “Dar mucho no te garantiza recibir lo mismo, pero uno da lo que es y eso es lo que cuenta”. Para varios usuarios, el mensaje fue leído como una reflexión personal relacionada con una ruptura sentimental reciente.

Las interpretaciones se intensificaron en la sección de comentarios del video. Una seguidora escribió: “Qué lindo que te ves, un aura muy diferente sin Guajira ahora”. Kevyn respondió: “No te preocupes, a ninguna persona se le obliga a quedarse donde no quiere estar”. Aunque el mensaje no menciona a Guajira de forma directa, muchos lo tomaron como una referencia clara al fin de la relación.

La falta de aclaraciones posteriores por parte de Kevyn y el silencio de Guajira frente a la publicación reforzaron las especulaciones. En ocasiones anteriores, ambos habían optado por mantener su vida sentimental con reserva, incluso cuando su cercanía era evidente en redes y eventos públicos.

Por ahora, la supuesta ruptura no ha sido confirmada ni desmentida. Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a nuevas publicaciones o declaraciones que permitan establecer si se trata solo de interpretaciones surgidas en redes sociales o del cierre definitivo de una de las relaciones más comentadas que dejó el Desafío.

