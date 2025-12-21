Kevyn y ‘Guajira’, una relación que nació en el ‘Desafío’ y se fortaleció lejos de cámaras

La historia entre Kevyn Rúa y Kelly Ríos, conocida popularmente como “Guajira”, se convirtió en uno de los temas más comentados después de la edición conmemorativa del Desafío XX (2024). Lo que comenzó como una alianza en la etapa final evolucionó, con el tiempo, en una relación sentimental que ellos mismos confirmaron después de meses de especulación pública.

Kevyn, representante de Puerto Boyacá, se consolidó como uno de los concursantes más fuertes de la pasada temporada. Su desempeño constante, sumado a la capacidad de liderazgo que mostró en las pruebas decisivas, lo llevó a convertirse en el ganador del reality. Ese triunfo también lo situó en el centro de múltiples entrevistas y apariciones públicas en las que habló sobre sus planes personales y profesionales, así como de la etapa de transición que vivió después de la competencia.

“Guajira”, por su parte, llegó a la recta final del programa como una de las participantes invitadas para reforzar a Kevyn. Su desempeño físico, su disciplina y su actitud competitiva reafirmaron la imagen que dejó en 2023, cuando participó por primera vez y llegó a ser finalista. Aunque su paso dentro del reality fue más corto que el de otros competidores, su presencia dejó una impresión significativa, especialmente por la conexión que comenzó a notarse entre ella y su compañero.

De la competencia a la convivencia

Tras el final del programa, la relación entre ambos se hizo más visible. Comenzaron a aparecer juntos en eventos, actividades deportivas y encuentros con seguidores. Las redes sociales registraron su cercanía en videos, fotografías y transmisiones que llevaron a muchos a especular sobre un romance. Sin embargo, durante los primeros meses posteriores al “Desafío”, tanto Kevyn como “Guajira” insistieron en que eran amigos con una conexión especial surgida del trabajo en equipo.

En ese periodo, ambos compartieron espacios de convivencia. Vivieron un tiempo en la misma casa y desarrollaron una rutina que incluía entrenamientos, compromisos laborales y grabaciones. Esa cercanía alimentó aún más el interés público. “Guajira” explicó en varias ocasiones que la convivencia era consecuencia natural del tiempo y de su complicidad en el programa, pero también mencionó que cada uno tenía objetivos personales que no siempre podían ir en la misma dirección.

La dinámica entre ambos se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del reality. Mientras algunos defendían que solo se trataba de una amistad profunda, otros aseguraban que los gestos, la complicidad y el tiempo compartido eran indicadores de que había algo más. Lo cierto es que la convivencia fortaleció una relación que ya venía marcada por la experiencia intensa del programa.

La confirmación del noviazgo

A inicios de noviembre pasado, Kevyn y “Guajira” decidieron hablar abiertamente sobre su relación. En un video compartido en redes sociales confirmaron que sí tienen un noviazgo y que los sentimientos crecieron con el tiempo. “Guajira” expresó que está enamorada y que durante ese proceso descubrió aspectos de Kevyn que la llevaron a verlo desde una perspectiva diferente.

Kevyn también habló sobre la evolución de su vínculo, destacando la conexión construida después del “Desafío” y la manera en que aprendieron a conocerse sin la presión de la competencia. La confirmación del romance generó una fuerte reacción entre los seguidores de ambos.

El anuncio, además de aclarar la naturaleza del vínculo, marcó una nueva etapa en la relación.

Distancia, decisiones personales y el presente de la relación

A pesar de la confirmación del noviazgo, su historia no ha estado exenta de cambios. Meses antes de hacerlo público, “Guajira” contó que ya no vivían juntos porque Kevyn decidió mudarse a un apartamento propio. No lo definió como una ruptura, sino como un ajuste derivado de los proyectos personales que ambos están emprendiendo. Cada uno necesitaba un espacio independiente para organizar su vida y avanzar en objetivos individuales.

Ese proceso coincidió con un momento en el que “Guajira” fortaleció su presencia en redes sociales, participó en nuevos contenidos y trabajó como presentadora del Desafío Siglo XXI (2025). Kevyn, por su parte, se concentró en oportunidades derivadas del reconocimiento que alcanzó tras su victoria en el reality.

Aunque ya no comparten vivienda, ambos han dejado claro que mantienen un vínculo cercano. “Guajira” ha expresado que siente cariño y admiración por Kevyn, y él ha manifestado respeto y afecto hacia su pareja. La relación, más allá de la convivencia física, se sostiene en la complicidad que formaron desde la competencia y en los aprendizajes que han tenido mientras construyen sus propios caminos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí