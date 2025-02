Key de la Hoz: edad, historia y más de la nueva estrella colombiana de Disney

Champeta: el ritmo de la tierra es el nombre de la nueva producción colombiana de Disney. Esta serie, protagonizada por Key de la Hoz y Daniela Trujillo, cuenta la historia de dos jóvenes (Duma y Fatimah) que se enamoran bailando y descubren que sus pasos tienen poderes sobrenaturales para salvar a la tierra de una peligrosa amenaza.

El estreno de este proyecto ha llamado la atención del público entorno al elenco. Razón por la que en revista Vea hablamos con el actor que interpreta el personaje de Duma.

¿Quién es Key de la Hoz?

Es un actor barranquillero de 26 años que creció en el barrio 20 de Julio, al sur de la ciudad. En su charla con Vea recordó que era un niño muy inquieto y le gustaba participar en ciertas actividades escolares, en las que solía bailar, actuar y hasta imitar a Diomedes Díaz.

Aunque nunca planeo ser actor y llegar a la televisión, esta fue la vocación por la que se inclinó Key de la Hoz después de terminar el colegio, “cuando no sabía qué hacer” y encontró en el arte la plenitud que no encontraba en otros campos. Fue entonces cuando estudió actuación y tuvo su primera oportunidad en Mano Dura, un proyecto de Telecaribe, con un personaje bastante particular.

“Allí me abrieron las puertas, gracias a productores y amigos. Ahí yo lo único que hacía era correr, era mudo y me apuñalaban ¡O sea que no tenía un solo diálogo! Pero de ahí salieron cosas que agradezco. Además, ahí conocí a quien me presentó a la persona que hoy es mi mánager", comentó Key de la Hoz, quien también participó en Escupiré sobre sus tumbas, serie que Caracol Televisión estrenó en octubre de 2024.

¿Cómo llegó Key de la Hoz a Disney?

Según contó el barranquillero a Vea, su mánager se encargó de dar a conocer su talento ante varias compañías, entre ellas Disney. Fue así como se le presentó la oportunidad de hacer casting para un par de proyectos

“Presenté casting para dos producciones, una que no salió y esta de ‘Champeta: el ritmo de la tierra’. Eso para mí fue muy loco porque pasé de estar en ‘Telecaribe’ a estar casi tres o cuatro meses presentando un casting con ‘Disney’. Es una vaina que no sé ni cómo describir todavía”, comentó Key de la Hoz sobre esta producción que inició grabaciones en noviembre de 2021.

“Si yo te digo que algún día imaginé estar aquí te miento, quizá mi ambición era mucho menor, pero Dios tenía otros planes”, agregó en su entrevista con Vea.

Key de la Hoz, Daniela Trujillo y Marlon Moreno en 'Champeta: el ritmo de la tierra', nueva serie de Disney. Fotografía por: Instagram @Keyllerdlhr

La muerte de su papá, uno de los momentos más difíciles de su vida

En plena pandemia por el covid-19, Key de la Hoz consiguió su primer papel en televisión, como parte de la serie Mano Dura. Esta noticia llenó de alegría y orgullo a su familia; sin embargo, en junio de 2021, cuando se estrenó el proyecto, hacía falta un miembro frente al televisor.

“Mi papá murió y no alcanzó a ver ‘Mano Dura’, mi primera serie' aunque sí me vio grabarla. Es duro saber que mi papá no me vio concretar algo, entonces quedé como tocadito”, expresó inicialmente.

Cuando le preguntamos a Key de la Hoz cuál es la mejor herencia que le dejó su padre, con quien trabajó desde los 9 años, aseguró con la voz entrecortada: “Me llevo sus palabras en el corazón y hago todo lo posible por ser un orgullo para él y para toda mi familia. Cada una de sus enseñanzas, aunque siento que me faltaron muchas por recibir, me las llevo en mi corazón (...) Fue una hombre muy trabajador y generoso, y siento que son cosas que heredé de él y me siento muy orgulloso y contento de eso”.