Kika Nieto confesó que se arrepiente de haberse divorciado: “Es algo tan doloroso”

Unas recientes declaraciones de Kika Nieto volvieron a poner en el centro de la conversación uno de los episodios más determinantes de su vida personal. La influenciadora colombiana, con una comunidad que la ha acompañado durante más de una década en plataformas digitales, habló sin filtros sobre su divorcio y reconoció que, aun con el paso del tiempo, esa decisión sigue generándole un profundo dolor.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Erika Nieto, se consolidó como una de las figuras más influyentes del ecosistema digital colombiano gracias a su trayectoria en YouTube, donde supera los siete millones de suscriptores. Durante años, su relación y posterior matrimonio con Santiago Maye fue parte de la narrativa que compartía con su audiencia, razón por la cual la ruptura, confirmada en diciembre de 2023, causó un fuerte impacto entre sus seguidores.

Aunque en su momento ambos optaron por manejar el proceso de separación de forma reservada, Kika Nieto decidió abrir su corazón en una reciente conversación con Marcelo Cezán en Bravíssimo.

¿Por qué Kika Nieto dice que se arrepiente de su divorcio?

La antigua panelista de ‘Mujeres sin filtro’, espacio del Canal RCN, describió ese periodo como una etapa que marcó un antes y un después en su vida. “Sin temor a equivocarme, ha sido el momento más duro de toda mi vida, fue el que cambió por completo mi forma de ver y afrontar la vida”, afirmó, al referirse a las consecuencias emocionales que dejó el final de su matrimonio.

Kika Nieto reconoció que hoy mira el divorcio desde una óptica distinta y admitió sentirse arrepentida. “Yo me arrepiento de haberme divorciado. Me arrepiento rotundamente”, expresó, al tiempo que reflexionó sobre la carga simbólica que tiene el matrimonio para ella, especialmente desde su visión espiritual.

“Yo fracasé, en ese sentido. Yo me casé para que fuera para siempre y la embarré”, agregó.

Kika Nieto también hizo énfasis en que el proceso no se limitó a una decisión impulsiva, sino que estuvo acompañado de intentos por salvar la relación, incluyendo meses de terapia. Además, cuestionó la tendencia a presentar el divorcio como una salida sencilla.

“Me da mucho miedo terminar romantizando el divorcio como si fuese una salida fácil, cuando en realidad es algo tan doloroso”, concluyó al respecto.

¿Quién es el nuevo novio de Kika Nieto?

En el plano sentimental, la influenciadora explicó que, tras un proceso de acompañamiento espiritual y personal, volvió a creer en el amor.

Actualmente mantiene una relación con Diego Barajas, con quien incluso desarrolla proyectos profesionales. Sobre este nuevo vínculo, aclaró que no se trata de una historia idealizada, sino de una relación basada en el aprendizaje y la construcción constante: “No es la relación 100 % rosada que uno esperaría, es de mucha construcción”.

