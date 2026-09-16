Kim Kardashian recibe un euro de indemnización por el robo que sufrió en París en 2016

El 3 de octubre del 2016, Kim Kardashian vivió una de las experiencias más difíciles de su vida mientras disfrutaba de la Semana de la Moda en París. Varios hombres, algunos de ellos vestidos como policías, ingresaron al Hôtel de Pourtalès, irrumpieron su habitación, la maniataron y hurtaron sus joyas. Entre los objetos, había un anillo de diamantes que había sido de su exesposo, Kanye West, dos pulseras de diamantes Cartier, un collar Jacob de oro y diamantes, pendientes de diamantes Lorraine Schwartz y un Rolex de oro. La mayoría de las piezas nunca se recuperaron, según informó The New York Times.

El hecho le generó serias consecuencias a la mayor de las Kardashian, que fueron más allá de lo económico. En el juicio de 2025, Kim compartió que esa noche sintió que su vida estaba en peligro y habló sobre cómo esa experiencia afectó su vida y su percepción de la seguridad. La empresaria llegó a mencionar que, tras el robo, se vio en la necesidad de tener varios guardias de seguridad para poder dormir sin preocupaciones.

Tribunal de París concede a Kim Kardashian 1 euro tras el robo

Por eso, la influencer y su equipo jurídico reclamaban una reparación simbólica por los daños y perjuicios sufridos. "Aunque nunca olvidaré lo que pasó, creo en el poder del crecimiento y la responsabilidad”, dijo. Finalmente, después de 10 años de lo sucedido, este martes 15 de septiembre, tras conocerse la resolución de la demanda civil, Kim Kardashian recibió ese ingreso. Simone Harouche, amiga y estilista de Kardashian, también recibió la misma cantidad, pues estuvo presente en el lugar durante el robo.

“Agradecemos al sistema judicial francés que nos haya reconocido como víctimas de los terribles sucesos ocurridos en París en 2016. La experiencia fue profundamente traumática y su impacto nos ha marcado. La decisión de hoy no se trata de compensación, sino de responsabilidad y reconocimiento. Agradecemos al Tribunal y a todos los que nos apoyaron durante este proceso, y esperamos poder seguir adelante y continuar nuestra recuperación”, señalaron las dos mujeres en un comunicado recogido por la revista People.

Fueron cuatro hombres, entre ellos, tres mayores de 70, quienes robaron a la empresaria en París. EFE/EPA/DAVID SWANSON

Foto: EFE - DAVID SWANSON

De igual manera, algunas personas afectadas obtuvieron compensaciones económicas mucho más elevadas. Un ex recepcionista del hotel, que afirmó haber experimentado secuelas psicológicas tras el asalto, recibió 109.516 euros, mientras que el hotel recibió una indemnización de 50.000 euros.

El nuevo fallo está relacionado con el juicio celebrado en Francia en 2025. En esa oportunidad, ocho personas fueron declaradas culpables por su participación en el robo. Entre los condenados estaba Aomar Aït Khedache, señalado como uno de los principales responsables de la operación y quien recibió una pena de tres años de prisión. Sin embargo, ninguno de los condenados regresó a prisión después de la sentencia, debido, entre otros factores, al tiempo que ya habían permanecido bajo detención preventiva y a circunstancias relacionadas con su edad y estado de salud.