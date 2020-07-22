Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral debido al estrés por su divorcio

“Hay como un pequeño aneurisma”, se escucha decir a la empresaria, de 45 años, en un adelanto de la séptima temporada de su ‘reality’, ‘The Kardashians’, mientras aparece sometiéndose a lo que se presume una tomografía cerebral.

Tras la detección del aneurisma, Kim le cuenta a su familia que parece estar provocada por el estrés.

La propia Kim aseguró recientemente haber estado en un matrimonio “tóxico” de casi 15 años con West, y aseguró que también que le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

Kim Kardashian asistiendo a una gala en Los Ángeles, California EFE/ David Swanson ARCHIVO Fotografía por: DAVID SWANSON ARCHIVO

En una entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’ el pasado 15 de octubre, la celebridad reconoció que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación (saco) en un vaso sanguíneo en el cerebro, son relativamente comunes y no siempre necesitan tratamiento. Aunque el estrés no causa esta enfermedad, puede influir de manera indirecta en aquellos factores que aumentan el riesgo de padecerlo.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

La separación de Kim Kardashian y Kanye West se convirtió en uno de los divorcios más comentados de los últimos años en el mundo del espectáculo. A pesar de haber sido considerados durante mucho tiempo como una de las parejas más influyentes y glamorosas de Hollywood, su relación comenzó a desmoronarse debido a una mezcla de diferencias personales, problemas de salud mental y visiones de vida que chocaban entre sí.

Kim presentó oficialmente su demanda de divorcio en febrero de 2021, después de casi siete años de matrimonio. La pareja tiene cuatro hijos juntos: North, Saint, Chicago y Psalm. Aunque el proceso fue complicado, lograron llegar a un acuerdo sobre la custodia compartida. Desde entonces, Kim ha estado enfocada en sus negocios y en sus hijos, mientras que Kanye, ahora conocido como Ye, ha estado en varias relaciones y ha protagonizado algunas controversias públicas.