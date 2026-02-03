Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializan noviazgo en Gran Premio de Mónaco. Imágenes

Aunque la llegada de Kim Kardashian era más que esperada este fin de semana en Mónaco, a propósito de la realización del Gran Premio de Fórmula Uno en esa ciudad, esto no impidió que la presencia de la socialité estadounidense se convirtiera en el gran atractivo del evento.

Fue el sábado 6 de junio cuando Kim, la ahora novia de Lewis Hamilton, el siete veces campeón de la F1, arribó a la Riviera Francesa a bordo de un yate. Lo hizo con su hermana Khloe.

Kim, quien llevaría seis meses de relación con el británico, estaría de esta manera reafirmando que su noviazgo con Lewis sigue solidificándose.

Hace solo unos días había usado su cuenta de Instagram para hacer la primera publicación en donde se veía junto al piloto con el que ya había sido vista en distintas ciudades del mundo. Bajo el título “Últimamente”, publicó fotos y videos donde se le veían con Hamilton durante un paseo en bicicleta cerca de un río en Nueva York.

Anteriormente, la pareja había sido objeto de titulares al ser captada en un hotel de los Cotswolds, en Inglaterra; en el Super Bowl, en Coachella.

¿Kim Kardashian le dio suerte a Lewis Hamilton?

Volviendo a la presencia de Kim en Mónaco llegó vestida de manera casual: pantalones de bota campana, body negro de encaje y trasparencias. Algunas páginas reportaron que Kim le dio suerte en la clasificación, a su novio quien arrancó de terceras este domingo 7 de junio.

La presencia de Kim fue celebrada por la cuenta oficial de la Fórmula Uno. “Bienvenida al paddock. Kim Kardashian está aquí en Mónaco”, escribió la cuenta oficial de la F1.

Para el domingo tanto Kim como su hermana optaron por vestidos en blanco marfil. Las Kardashian se convirtieron en el gran atractivo de la carrera.

Hamilton quien terminó en la carrera este domingo corre por segundo año con Ferrari.

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