Kimberly Reyes, de ‘SSSHP’ reaparece y cuenta por qué se alejó de las redes: “Tengo miedo”

Kimberly Reyes, actriz barranquillera de apuestas como Diomedes: el cacique de la Junta y La Diabla en ‘Sin senos sí hay paraíso’ sorprendió al publicar un video donde se sinceró sobre su ausencia prolongada de redes sociales y la pausa que también hizo en su carrera como intérprete.

La también presentadora de 38 años explicó algunas de las razones que tuvo para alejarse de la exposición digital y dejó claro que se trató de una decisión que tomó para protegerse.

“¿Que por qué me alejé de redes sociales y di por terminada mi carrera como actriz? Algunos piensan que fue que mi carrera se acabó, porque me volví irrelevante, pero la realidad es otra. Experimenté cyber bullying, mientras estaba pasando una de las depresiones más fuertes de mi vida”, dijo la también generadora de contenido que debió lidiar con lo que se decía sobre ella cuando atravesaba un momento complejo.

“Mientras la gente veía titulares, comentarios sobre mi rostro, mi cuerpo. Todo el mundo estaba opinando sobre quién era yo y nadie sabía qué era lo que realmente estaba pasando por mi cabeza en esos momento”.

La decisión obedeció a la necesidad de protegerse, no obstante reconoció que las redes también eran necesarias porque ahí está su trabajo: “Yo decidí alejarme del mundo del entretenimiento y no pude hacerlo de manera completa, pero sí lo suficiente para sentir que yo estaba construyendo un espacio más seguro para mí… Llegó a un punto en el que entendí que la mejor forma de protegerme era desaparecer. Pero, tampoco podía desaparecer completamente. Gran parte de mi trabajo también tiene que ver con redes sociales y seguían llegando marcas a trabajar conmigo y era algo que yo tenía que agradecerles muchísimo”.

La actriz también destacó el apoyo de algunos que resultó vital.“Ustedes no se imaginan lo que se sentía ver al mundo allá afuera haciendo tanto ruido, mi cabeza diciéndome mil cosas, pero que ustedes fueran esa mano que en ese momento se acercó a decirme: ‘Yo creo en ti’”.

"No quiero vivir con miedo", Kimberly Reyes

Aún así el regreso fue retador y hubo temor: “Al mismo tiempo que todo esto pasaba, tenía miedo. Miedo a que fuera a leer cosas que me hicieran daño, porque sí, tengo miedo a ser vulnerable. Hablarle a la cámara se volvió cada vez más difícil, aún lo es. Hoy estoy aquí intentando hacerlo nuevamente y creo que se han dado cuenta que de una u otra manera he empezado a interactuar más con ustedes porque sencillamente decidí que no quiero vivir con miedo, que no puedo permitir que otros decidan por mí. Para mí fue muy duro ver que un espacio que en algún momento me dio seguridad y era estar aquí, estar en medios de comunicación, se convirtiera en titulares como estos que son duros, devastadores y que no solamente me afectaban a mí, afectaba a mi familia”.

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La actriz reconoció que los quebrantos han sido parte del proceso y se ha levantado. “Aunque ustedes por momentos me veían en redes sociales sonriendo, posando, muy linda. Estaba temerosa de compartirles cuál era la realidad que yo vivía día a día. La vida me ha tumbado. Yo también he aprendido a limpiarme las rodillas, a sanarme las heridas, a curarme, a volver a intentarlo y no quiero que este sea el lugar donde finalmente me quede en el piso. No quiero sentir que ellos ganaron”.

En seguida mencionó que ha empezado una nueva etapa. “Hoy quiero volver, porque me siento orgullosa de mí para poder entregar mi mejor versión, porque decidí seguir adelante, decidí seguir con vida. Y, creo que tengo una voz y sé que puede haber alguien ahí, al lado de esta pantalla, que esté pasando por una situación similar y quisiera decirles que, eso no dura para siempre, que tarde o temprano sale el sol. Aunque hoy vuelvo a este espacio con temor y con dudas, sin saber lo que vaya a pasar, no quiero dejar que nada ni nadie y mucho menos el miedo decida por mí. Así que espero que esto que he aprendido en estos años también te pueda servir a ti. Les mando un beso”.

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