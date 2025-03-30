Kimberly Reyes: edad, esposo y más de la actriz a quien relacionan con Beéle

Por estos días, el nombre de Kimberly Reyes ha sido tendencia en redes sociales luego que el programa Mañana Express asegurara que, supuestamente, lleva tres meses saliendo con Beéle, el cantante colombiano que hace poco protagonizó un escándalo tras la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al respecto.

¿Quién es Kimberly Reyes y cuántos años tiene?

Kimberly Reyes es una actriz y modelo colombiana, nacida en Barranquilla el 9 de julio de 1988. Actualmente tiene 37 años y aunque comenzó su carrera en el mundo del modelaje y en concursos de belleza, encontró un lugar en la actuación que le ha permitido ser parte de importantes producciones. Comenzó en el 2011 cuando interpretó a Luz Mary en El Joe, la leyenda. También participó en Diomedes, el Cacique de La Junta, ¿Dónde carajos está Umaña?, Cuando vivas conmigo, Loquito por ti, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso. Estos personajes le han dado proyección tanto a nivel nacional como internacional. Además de su carrera en la actuación, Kimberly también ha debutado como presentadora y ha sido imagen de importantes marcas.

¿Quién era el esposo de Kimberly Reyes?

Kimberly estuvo casada con el empresario Federico Severini. La pareja contrajo matrimonio civil en 2016 en Las Vegas y religioso en 2018, en Santo Toribio, en Cartagena. A pesar de ser una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en Colombia, en 2021 comenzaron los rumores de una crisis matrimonial, y en 2022 anunciaron su separación, que más tarde se formalizó con un divorcio legal.

En una entrevista, la actriz reveló los motivos de la ruptura, aclarando que se dio en buenos términos de parte de los dos: “En el momento en el que nos empezamos a dar cuenta que teníamos nortes completamente distintos, formas de apreciar la relación que eran muy diferentes, para ese momento, pues yo me sentí en la obligación de decir, ‘no me estoy sintiendo bien’ y de verdad que ya sentía que a partir de allí es que podía a empezar a pasar cosas feas en la relación. Tú ya llegas a un punto en el que dices ya después de aquí, la vaina se va en bajada, pero la gente decide a veces desgastar e irse al extremo y peor y terminan en un matrimonio, más dolidos, más dañados y Fede es una excelente persona y creo que valía la pena salvar lo que éramos como amigos y mantener ese recuerdo bonito de lo que fuimos, ya las cosas o estaban funcionando y el amor se había transformado en otra cosa”, contó.

Tras su divorcio, Reyes no ha vuelto a hacer pública otra relación sentimental, aunque sí la han vinculado sentimentalmente con otras celebridades. De hecho, en una oportunidad la han relacionaron con James Rodríguez.