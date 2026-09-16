Koral Costa se refirió a la foto de Omar Murillo con otro hombre: “Todo tiene su final”

A comienzos de este año, Omar Murillo y Koral Costa sorprendieron al anunciar su separación después de casi 20 años juntos. De acuerdo con lo que ambos dijeron, la ruptura no se dio por infidelidad ni falta de amor, sino por los múltiples compromisos laborales que ambos tenían que terminaron interviniendo en su relación.

“No fueron cachos. Si me hubiera engañado, lo hubiera hecho saber.La relación fue tomando rumbos diferentes, y no puedo estar soñando que todo va a permanecer igual”, dijo Koral hace unos meses en La Kalle.

Durante ese tiempo, el actor se mudó a España, por lo que la relación a distancia no dio buenos frutos. “No soy quién para frustrar los sueños de mi pareja, y hay momentos en que la pareja toma rumbos diferentes”, agregó la también creadora de contenido.

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¿Omar Murillo presentó a su nueva pareja?

En los últimos días, el actor hizo una publicación que dio mucho de qué hablar. A través de sus redes sociales posteó una foto donde aparece su mano junto a la de otro hombre. La imagen desató rápidamente una ola de especulaciones entre sus seguidores, pues el artista acompañó la foto con el siguiente texto: “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”. En la imagen, solo se pueden ver manos entrelazadas, sin mostrar el rostro del otro hombre ni aclarar cuál es la conexión entre ellos. "A ti también te encanta ver el mundo arder", "como diría mi tan recordado y querido Juan Gabriel ‘lo que se ve no se pregunta'", "que tienes tu marido", "quiere monetizar", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Horas después del post, apareció Koral en sus redes refiriéndose al respecto: “Las personas toman sus propias decisiones y deciden qué hacen y qué no hacen. Lo que puedo decir es que cuando el man estaba conmigo fue una ‘retro chimba’ conmigo. Todo tiene su final, todo pasa. Yo también mañana puedo tener otra relación”, dijo evidentemente afectada.

Sus seguidores le han dejado mensajes expresándole su apoyo: “Yo sé lo que duele una pena de amor. Sólo ten presente que todo pasa y que eres valiosa”, “vive tu duelo que es válido, eres una mujer bella valiente y siempre nos quedamos con lo bueno que vivimos”, “se expresó con altura, así habla una mujer madura”, “se vale llorar, se vale hacer lo que haces para ir empezando a sanar, te comprendo”, “fueron 18 años de relación de matrimonio de proyectos juntos, ella está en todo su derecho de vivir y expresar su duelo con más lo necesite”, “que viva su duelo como ella quiera, está en todo su derecho. Todo va a pasar”.