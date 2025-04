Kristen Stewart y Dylan Meyer se casaron. Así fue su boda en Los Ángeles

La protagonista de ‘Crepúsculo’, de 35 años, y la guionista, de 37, pronunciaron sus votos en el jardín de su casa de Los Ángeles el domingo de Pascua (20.04.25), rodeadas de amigos íntimos y familiares, informó el sitio TMZ.

En las imágenes obtenidas por el medio de comunicación, Kristen se puede ver con un traje de dos piezas, mientras que Dylan llevaba una blusa blanca transparente y una falda color oro, acompañadas de un ramo de flores blancas y azules.

Las imágenes muestran a Kristen colocando un anillo en el dedo de Dylan y a la pareja dándose su primer beso como esposas. Entre los invitados se encontraban Ashley Benson y su marido Brandon Davis.

"my entire life for this moment."

Según las fuentes de TMZ, Kristen y Dylan obtuvieron su licencia de matrimonio en el condado de Los Ángeles el 15 de abril.

La pareja se comprometió en 2021 después de dos años de noviazgo. Afirmaron varias veces que no tenían prisa por casarse, por lo que decidieron celebrar con una boda un tanto casual.

Kristen y Dylan planean ser madres en el futuro

Kristen declaró recientemente al podcast ‘Not Skinny But Not Fat’: “Las dos somos personas muy informales, así que hicimos una especie de tradición en la que dijimos: ‘¡Cásate conmigo! Cásate conmigo’. Y luego simplemente no planeamos una boda porque pensamos: ‘Más o menos lo hicimos’. Pero lo haremos. Creo que tenemos un plan muy flojo, que es apropiado para nosotras”.

Mientras tanto, Kristen y Dylan congelaron sus óvulos en un intento de formar una familia en el futuro.

Kristen dijo: “Hemos hecho cosas muy molestas como congelar nuestros óvulos y esas cosas. Así que si queremos podemos. La estrella de ‘Los ángeles de Charlie’ admitió recientemente que desea tener hijos algún día.

Así lo dijo a la revista Rolling Stone: “No sé cómo será mi familia, pero no hay forma de que no tenga hijos. Y también, lo ideal es que en algún momento diga: ‘Quiero tener un hijo’. Realmente quiero que eso suceda”.

Sin embargo, la estrella de ‘Spencer’ admitió que le “asusta” la idea de dar a luz porque no le gusta la idea de sentirse fuera de control.

Dijo: “No me asusta estar embarazada. No me asusta tener un hijo. Pero me da mucho miedo dar a luz, es una locura. Lo odio. Fumo mucha hierba, obviamente me automedico, pero no me gustan las drogas duras. Y lo he intentado, muchas veces. Pero no puedo”.