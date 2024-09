Kristina Lilley de ‘Pasión de gavilanes’ desmintió rumores de su muerte

Kristina Lilley nació en Nueva York, pero se nacionalizó en Colombia, país que le abrió las puertas para desarrollar su carrera como actriz. Entre las producciones de las que ha hecho parte, se encuentran: Azúcar, La otra mitad del sol, Pasión de gavilanes, La mujer en el espejo, Chepe fortuna, Mujeres al límite, Celia, Dulce amor, La ley del corazón, La mamá del 10, La nocturna 2, entre otras.

¿Qué pasó con Kristina Lilley?

En las últimas horas, circuló una información falsa a través de las redes sociales que decía que, supuestamente, la actriz había fallecido debido a complicaciones de salud.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 800 mil seguidores, la actriz se refirió a esos rumores asegurando que se encuentra muy bien. “Quiero contarles que estoy bien, que estoy feliz, tranquila, desafortunadamente hay gente que a veces hace publicaciones inoficiosas y por ahí me enviaron que decía que yo me había muerto, por favor no crean esas noticias. Mi reflexión es, lo que hacen las personas para lograr más seguidores o ‘likes’ o que vean su página o para meter por ahí algún virus, quiero decirles que estoy viva y que estoy bien, un abracito”, dijo.

En medio de su lucha contra el cáncer, la actriz que interpretó a Gabriela Acevedo en ‘Pasión de gavilanes’, se refirió a una publicación falsa que circuló en redes sociales. Fotografía por: Instagram

En la descripción de la publicación que tiene más de 4 mil likes, escribió: “aquí estoy... aquí sigo y aquí me quedo..... ¿ustedes qué opinan?... Los leo....” Sus seguidores y amigos cercanos le dejaron mensajes expresando su tranquilidad por su aclaración: “mi querida Kris no solamente estás viva si no que seguirás estando viva por mucho tiempo más para las personas que te amamos...recuerda que " la a ignorancia es atrevida”, “no sólo estás viva, estás llena de luz”, “más Viva que nunca y siempre hermosa”, “gracias a Dios estás bien”, “me alegra que estés bien. Me parece de muy mal gusto este tipo de bromas”.

En otra publicación, Lilley le pidió a sus seguidores que la ayuden a reportar ese tipo de perfiles que publican información falsa como la de su supuesta muerte. “Por favor denuncien estás páginas de Facebook. Son noticias falsas. Gracias a todos”.

Cáncer de Kristina Lilley

La actriz ha vencido tres veces el cáncer. En 2010 fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino y lo superó. Tres años después le diagnosticaron cáncer de seno, que también logró vencer. Sin embargo, en el 2022 nuevamente le dijeron que tenía cáncer, por lo que tuvo que someterse a 15 sesiones de quimioterapia.

En mayo del año pasado terminó su tratamiento: “La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo también recuperándose de todo este proceso, y todavía falta, faltan cosas, pero bueno, un día a la vez; entonces por ahora quería decirles que aquí estoy y estoy mejorando cada día”.