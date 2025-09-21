La actriz Camila Zárate desmintió haber vivido en la calle: “Eso jamás ha sucedido”

En días recientes, el nombre de Camila Zárate volvió a aparecer en titulares y publicaciones de redes sociales. Recordada por su trabajo en producciones como El penúltimo beso y Ana de nadie, la actriz se convirtió en tema de conversación por un episodio de su vida que ocurrió hace una década, cuando decidió vender todas sus pertenencias y mudarse a México para dedicarse a las artesanías. Aquella decisión, poco común en alguien que estaba en pleno ascenso artístico, fue interpretada en su momento como una caída abrupta, y en varias ocasiones se dijo que había terminado viviendo en las calles.

En entrevista exclusiva con la revista Vea, Zárate aclaró que esas versiones no corresponden a la realidad y que, lejos de tratarse de un episodio de indigencia, fue una experiencia consciente de desprendimiento y búsqueda personal.

Camila Zárate negó que haya vivido en la calle

“A veces veo la información que circula y me sorprende cómo tergiversan las cosas. Nunca he dicho que estuviera muerta de hambre, que no tuviera qué comer o que estuviera en las calles, en la indigencia. Gracias a Dios, eso jamás me ha sucedido”, afirmó la actriz, quien en 2015 tomó la decisión de desprenderse de todo y cambiar de vida.

Según contó, se fue a vivir a una playa en México, donde se unió a un grupo de artesanos viajeros de diferentes países. Allí aprendió a tejer, a elaborar ojos de Dios y a dictar talleres con los que se sostenía: “No se trataba de vivir en la calle, sino de trabajar en un espacio donde se reunían artesanos. Para mí fue increíble conocer tanto trabajo manual distinto”.

Aquella etapa, que duró varios años, fue un giro radical respecto a lo que había sido su vida desde los 14 años, cuando comenzó en la televisión. A los 17 ya presentaba en CityTV y en El Mañanero de La Mega, y ese mismo año fue seleccionada para reemplazar a Valentina Lizcano en la franja infantil del Canal RCN. Poco después, a los 19, obtuvo su primer protagónico. “Era deslumbrante estar en todas las portadas, en todas las fiestas, pero me empecé a sentir vacía. La gente estaba conmigo no por lo que era, sino por lo que representaba. Me dije: tiene que haber algo más”, recordó en su charla con Vea.

Ese “algo más” lo encontró en la vida sencilla de la playa, sin espejos ni exigencias externas. Durante seis meses decidió no mirarse al espejo como un ejercicio consciente: “Venía de un medio que me decía todo el tiempo: ‘estás muy flaca’ o ‘estás muy gorda’. Así que eso me golpeó la autoestima, pero ese tiempo de desconexión me enseñó que valgo por lo que soy, no por lo que hago ni lo que tengo”.

En 2018, tras una relación sentimental que la impulsó a mirar hacia adelante, Camila Zárate sintió que esa etapa había cumplido su propósito y regresó a Colombia. Allí retomó la actuación en varias producciones y poco después volvió a radicarse en México, ya con un camino más claro y la seguridad que le dejó esa experiencia. “Nunca he dejado de ser artista. El hecho de que no te vean no significa que hayas dejado de serlo. Simplemente me di la libertad de explorar otras facetas”, añadió.

Consciente de que su decisión de hace una década fue vista como una “locura”, la artista bogotana advirtió que ese viaje hacia lo esencial es lo que le da hoy firmeza y madurez. Una experiencia que, lejos de ser una caída, terminó siendo la base de la artista que sigue en pie y explorando nuevas formas de expresión.

La nueva faceta de Camila Zárate

Hoy, a sus 38 años, la colombiana vive una nueva etapa. La música se ha convertido en su motor creativo: aprendió a tocar ukelele, cuatro llanero y guitarra, y actualmente hace parte de dos bandas en México: una de salsa con canciones originales y otra de rock con covers. “Estoy explorando esa faceta de rockstar que apenas comienza, pero que tiene mucho por crecer”, comentó entusiasmada.

A la par, Camila Zárate trabaja junto a un productor y un director mexicanos en un proyecto audiovisual que busca dar visibilidad a quienes trabajan detrás de cámaras en la industria: vestuaristas, maquilladores, directores de fotografía y productores: “Ya hicimos un piloto, pero todavía no puedo dar muchos detalles. La idea es reconocer a esa gente que pocas veces recibe el crédito que merece”.

Cabe recordar que su último trabajo en la televisión colombiana fue como antagonista de María, la caprichosa, una producción de Caracol Televisión que todavía no se ha estrenado.

¿Estaría en ‘MasterChef’ o en ‘La casa de los famosos’?

Aunque en los últimos años ha diversificado su camino entre la música y la actuación, Camila Zárate no descarta la posibilidad de aparecer en formatos televisivos que hoy gozan de gran popularidad. Uno de ellos es MasterChef Celebrity, donde asegura podría tener una buena participación gracias a su gusto por la cocina: “Me encanta cocinar. Vivo sola y, cuando uno está así, tiene que aprender a experimentar. Claro, en una cocina profesional no sé qué tan bien me iría, pero me encantaría ser parte de un reality de ese tipo”.

En cuanto a La casa de los famosos, su postura es más cautelosa. Reconoce que el formato le genera cierta prevención, pero al mismo tiempo no lo descarta por completo. “Soy un poco más reacia a ese tipo de reality, aunque estoy abierta a cualquier posibilidad, porque creo que la idea en la vida es mantenerse dispuesto a lo que venga. Igual, no te niego que me da un poco de miedo”, concluyó entre risas.