La actriz Catherine Siachoque quiere retomar sus estudios universitarios

Antes de alcanzar la fama como actriz de telenovelas, Catherine Siachoque comenzó su carrera en el mundo del arte como bailarina profesional. Su formación en danza le brindó la disciplina y la expresión corporal que más tarde se reflejarían en su actuación. Su salto a la pantalla ocurrió en la década de los 90, pero fue gracias a su participación en producciones de Telemundo como Pecados ajenos, Tierra de pasiones, La casa de al lado y Sin senos sí hay paraíso que logró alcanzar fama internacional.

A lo largo de su carrera, Siachoque ha logrado ganarse el apodo de “la reina de las villanas” gracias a su talento para interpretar personajes fríos y calculadores que han logrado conectar con el público.

La promesa de Catherine Siachoque a su papá

Recientemente, la actriz sorprendió al revelar que desea retomar sus estudios académicos. En una entrevista con la revista Hola, se refirió a la promesa que le hizo a su papá de estudiar en la universidad a cambio de dejarla ser bailarina.

Siachoque comenzó la carrera de Estudios Internacionales; sin embargo, no la terminó. Ahora, se plantea la opción de, posiblemente, poder terminarla o, en su defecto, estudiar otra cosa: “la tengo en la mitad, pero ya no sé, porque la mitad es mucho, o sea, me falta mucho. Pero también he avanzado mucho, entonces no sé. A lo mejor me cambio a otra que sea un poco menos demandante, pero no sé. En este momento es que tengo demasiado trabajo, bendito sea Dios, y es lo que yo soy. Yo soy actriz. Lo otro era una promesa que le había hecho a mi papá cuando era chiquita, que yo iba a entrar a la universidad si él me dejaba ser bailarina. Y nunca se lo cumplí, y se lo cumplí ahora de grande“, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque afirma que no está segura de terminar su carrera de Estudios Internacionales, no descarta la opción de estudiar algo más relacionado con el arte que a lo que finalmente se enfocó: “no creo que seguiría estudiando eso. Si retomara para terminar, tendría que ver algo que sea más hacia las artes, tal vez. Vamos a ver”.