La actriz Daniela Tapia tiene nuevo novio que la presume en redes sociales

Daniela Tapia es una actriz cubana con gran reconocimiento en Colombia, gracias a su trabajo en producciones como Amor de Carnaval, Bella Calamidades, El día de la suerte, Celia, Loquito por ti y Leandro Díaz. Además, participó en la temporada 2023 de MasterChef Celebrity Colombia, concurso de cocina del que fue finalista.

Sin embargo, en días recientes el nombre de la también figura de redes sociales se convirtió en tema de conversación por razones ajenas a su profesión.

¿Quién es el novio de Daniela Tapia?

Esta es la pregunta que los seguidores de la cubana se hacen desde el pasado fin de semana, cuando el programa de entretenimiento La Red publicó un video que la muestra abrazando y besando a un hombre que para muchos es todo un misterio. Las imágenes fueron captadas durante el concierto de Pipe Peláez en el Movistar Arena, de Bogotá.

El nuevo novio de Daniela Tapia sería Juan Manuel Lopera, quien, según sus redes sociales, es director ejecutivo de una consultora financiera y también es un apasionado por la gastronomía. De hecho, tiene una página llamada ‘Lo rico que es comer’, por medio de la cual publica los platillos que prueba de distintas cocinas del mundo.

Contrario al hermetismo que maneja la actriz frente a esta relación, el joven ejecutivo sí presume fotos a su lado y es muy abierto a la hora de demostrar que están saliendo.

“La vida últimamente”, fue la descripción con la que Lopera acompañó unas fotos de su más reciente viaje con Tapia.

La angustiosa experiencia de Daniela Tapia

En octubre de 2023, días después de la final de MasterChef Celebrity Colombia, la actriz se fue de vacaciones para Israel sin saber que, en medio de su viaje, se desataría un nuevo episodio de la guerra entre ese país y Palestina.

“Nunca en mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas así como caen, es muy duro. Estoy en una casa con una familia, con unos niños, y hay un búnker que nos protege. Solo le pido a Dios salir de aquí y estar con mi familia (...) Me desperté a las 8 de la mañana con bombas, ustedes no saben lo que es despertarse y sentir el estallido. No les puedo explicar qué es. Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo de vuelta”, comentó en aquella ocasión.

A través de un vuelo humanitario, al que llegó en medio de tiroteos y otras dificultades, Daniela Tapia logró salir sana y salva de territorio israelí.