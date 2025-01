La actriz Maribel Guardia demandó a la madre de su nieto. ¿Por qué y qué pasó?

Hace dos años, el 9 de abril del 2023, el mundo artístico mexicano se impresionó cuando Julián Figueroa, joven cantante y el único hijo de la actriz de telenovela Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastián murió inesperadamente de un infarto al miocardio. Tenía 27 años.

Recordemos que su padre Joan Sebastián había fallecido el 13 de julio del 2015.

El dolor de la tragedia unió a Maribel y a la viuda del joven, Imelda Garza Tuñón, también artista, y las dos se mostraron dispuestas a rodear de amor y tranquilidad al pequeño José Julián, hijo único del artista, de apenas 5 años.

Maribel, actriz y exreina costarricense, radicada en México desde hace más de tres décadas es muy recordada por novelas como ‘Prisionera de amor’, ‘El privilegio del amor’ y ‘Pedro Navaja’ por lucir muy joven a sus 65 años. Para algunos, es la poseedora del secreto de la eterna juventud.

¿Por qué Maribel Guardia acusó a su nuera?

El pasado jueves, Guardia se convirtió en la noticia del entretenimiento azteca, que luego se esparció por todo el continente. Ella anunció que denunciaba a su nuera y madre de su único nieto por maltrato familiar y que el pequeño estaba en su poder.

Según lo reportado por los medios mexicanos que han cubierto la noticia, Imelda Garza Tuñón indicó que ese día recibió una llamada del director del colegio de su hijo para avisarle que la actriz y su pareja, Marco Chacón, habían acudido antes del horario de salida para recoger al niño, pero era necesario que ella otorgara su permiso. Según la versión de la joven madre y viuda, decidió ir a las instalaciones para impedirlo, pero al llegar ya la esperaban las autoridades, quienes la trasladaron junto con su hijo a las instalaciones de la fiscalía mexicana.

Allí estuvieron durante varias horas y al final, Maribel se marchó con su nieto e Imelda declaró en medio del llanto lo mucho que lamentaba lo que estaba ocurriendo, que en su opinión laceraba a su hijo.

Se sabe que por disposición legal el pequeño estará diez días en total, antes de que pueda ser devuelto a su madre.

Según Maribel su demanda obedece a que tiene pruebas de que Imelda no está en condiciones de estar con el pequeño, ya que supuestamente sufre problemas de alcoholismo y drogadicción. La actriz señaló en los documentos del caso que su nuera sale de fiesta usualmente y que incluso, le da pastillas para que el pequeño duerma.

“Como lo acredito con las pruebas que se ofrecen, (Imelda Tuñón) regresa al domicilio en estado evidente de ebriedad y con un comportamiento errático, teniendo el temor fundado por los comentarios recibidos que la hoy imputada también consume drogas”, fueron algunos de los apartes publicados por los medio de la demanda de Guardia.

No obstante, la actriz aclaró que no tenía intenciones de quedarse con su nieto. “No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades”, indicó la actriz.

Podrías leer: Joan Sebastián: así murieron tempranamente tres de sus hijo, dos fueron asesinados

En los días posteriores a los hechos, se ha especulado sobre el supuesto comportamiento inadecuado de Imelda. Se habla de la existencia de fotos íntimas, de que fue sorprendida por su misma suegra en el cuarto con un par de hombres mientras el niño dormía al lado. Sin embargo todo ha quedado en el plano de la especulación. Imelda declaró en una entrevistan que fue reproducida por varios medios como TvNotas o TvyNovelas, que Maribel actuaba en venganza porque su esposo le fue infiel y ella (Imelda) se lo mencionó. El periodista Carlos Gutiérrez por su parte, también aseguró tener material que evidencia que Imelda recibe sustancias alucinógenas.

Por su parte, las periodista de La FM indicaron que fue la maestra del niño quien habría comentado a Maribel que el niño presentaba señales de maltrato. Esto ha sido categóricamente desmentido por Imelda.

La nuera de Maribel Guardia pide que el caso sea anulado

Ahora este lunes 27 el caso parece haber dado un giro, ya que el titular de la Fiscalía de Investigación de delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes, Miguel Ángel Barrera Sánchez, quien tenía a cargo el cargo, fue destituido de su cargo por corrupción y tráfico de influencias.

La demandada Imelda Tuñón publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que, entre otros aspectos, asegura que sus representantes exigirán la anulación de la resolución del fiscal destituido, debido a las sospechas fundadas sobre su criterio. En opinión de ella ha habido corrupción en el caso.

También mencionó que antes de sus señalamientos, Maribel nunca dejó ver que desconfiara de su rol de ella como madre.

“Quiero enfatizar que, antes de esta denuncia, Maribel nunca manifestó preocupaciones respecto a la crianza de mi hijo ni me planteó sugerencias sobre mi proceder como madre. Mi papá nos visitaba continuamente en su casa y si hubiera sido el caso, jamás tuvo el valor moral de decirle lo que supuestamente ocurría”.

De momento el caso sigue, las investigaciones se adelantan y este domingo 2 de febrero las autoridades dirán qué pasará con el pequeño nieto del fallecido cantante Joan Sebastián y Maribel Guardia.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento