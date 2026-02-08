‘La casa de los famosos’: Yaya Muñoz reveló por qué terminó su noviazgo con José Rodríguez

En días recientes, Yaya Muñoz habló públicamente sobre las razones que la llevaron a terminar su relación sentimental con José Rodríguez, romance que nació durante su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ y que captó la atención de los televidentes durante la emisión del reality.

La presentadora y modelo se refirió al tema en una entrevista reciente con ‘Buen día, Colombia’, matutino del Canal RCN en el cual explicó qué ocurrió una vez ambos salieron del programa y retomaron sus vidas.

¿Por qué terminaron Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Durante la conversación con ‘Buen día Colombia’, Muñoz dejó claro que el vínculo que construyeron dentro del programa fue genuino y no producto de una estrategia televisiva. Según explicó, la relación se dio de manera natural dentro del encierro, pero al salir del formato y enfrentarse a la rutina diaria, surgieron diferencias que no lograron resolver.

“No nos entendíamos, lo intentamos”, señaló Yaya Muñoz, reconociendo que la convivencia fuera del reality fue determinante en la decisión.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ explicó que el contexto del programa influye de manera importante en las relaciones que allí se forman, ya que las dinámicas, el aislamiento y la intensidad emocional son muy distintos a los de la vida real. En ese sentido, aseguró que al salir del reality se hace necesario un proceso más profundo de conocimiento, algo que en su caso no se dio como esperaban. Por esta razón, ambos optaron por poner fin al noviazgo.

Durante la entrevista, Orlando Liñán le preguntó directamente sobre la autenticidad del romance, una duda frecuente entre los seguidores del programa. Ante esto, Yaya Muñoz fue enfática al afirmar que la relación fue completamente real y que no existió ningún tipo de actuación frente a las cámaras. Además, resaltó que, pese a la ruptura, tanto ella como José Rodríguez conservan recuerdos positivos de la experiencia compartida.

Por último, Yaya destacó que la separación se dio en buenos términos y sin conflictos públicos, alejándose de polémicas o versiones malintencionadas que circularon en redes sociales tras conocerse el final del romance. Según explicó, la decisión fue tomada de manera consciente y respetuosa por ambas partes.

La relación entre Yaya Muñoz y José Rodríguez fue una de las más comentadas durante la temporada del reality, lo que generó expectativas entre los seguidores del programa una vez finalizó su participación. Sin embargo, la presentadora dejó claro que no todas las historias que nacen en televisión logran sostenerse fuera de ese entorno.

