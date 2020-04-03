La conexión de Brigitte Bardot con Colombia: un bambuco tradicional y la defensa de animales

Aunque Brigitte Bardot es reconocida principalmente por su carrera en el cine francés y su posterior activismo por los derechos de los animales, su nombre también aparece vinculado a Colombia a través de hechos puntuales registrados en distintos momentos de su vida pública.

La canción colombiana que interpretó Brigitte Bardot

El episodio más documentado ocurrió en 1963, cuando la fallecida actriz interpretó la canción El Cuchipe, un bambuco tradicional colombiano, en un programa de televisión transmitido en Francia. Bardot cantó en español y participó en una puesta en escena inspirada en la estética campesina andina.

La presentación fue emitida en horario estelar y tuvo difusión en otros países europeos, lo que permitió que una pieza del folclor colombiano llegara a una audiencia internacional poco familiarizada con este tipo de música.

Posteriormente, la canción fue grabada en estudio y publicada en Europa, ampliando su circulación fuera de América Latina. Aunque la grabación no tuvo una promoción destacada, quedó registrada como parte del material discográfico de Brigitte Bardot y es citada con frecuencia como una de las pocas ocasiones en que una figura del cine europeo de esa época interpretó música tradicional colombiana.

Otros acercamientos de Brigitte Bardot a Colombia

La relación de Bardot con Colombia también incluye una breve escala en Bogotá en enero de 1965, cuando el avión en el que viajaba hizo una parada técnica. Durante ese tiempo, la actriz descendió del avión, firmó algunos autógrafos y tuvo un contacto limitado con el público local. No se realizó ningún acto oficial ni se extendió su estadía en el país.

Años más tarde, ya alejada del cine, Bardot volvió a referirse a Colombia en el marco de asuntos públicos. En 2005 expresó su preocupación por el secuestro de la política Ingrid Betancourt, manifestando su respaldo a una pronta liberación. Además, desde la fundación que lleva su nombre, envió comunicaciones a autoridades colombianas relacionadas con el trato de animales utilizados en labores de tracción.

Estos hechos conforman los principales registros que explican la conexión entre Brigitte Bardot y Colombia, documentados a través de presentaciones televisivas, registros discográficos, escalas de viaje y declaraciones públicas realizadas en distintos momentos de su vida.

