La demanda contra Bad Bunny por ‘Enséñame a bailar’ dio un giro inesperado: qué pasó

La demanda contra Bad Bunny por presunto uso indebido de un sample en la canción ‘Enséñame a bailar’ se convirtió en uno de los casos recientes más comentados en la industria musical, al involucrar uno de los temas de ‘Un verano sin ti’, su álbum más exitoso.

Ahora, el proceso tiene un nuevo giro: tras el cierre del caso en los tribunales, el artista puertorriqueño y su equipo avanzaron con una solicitud que vuelve a poner el foco sobre el litigio, esta vez en torno a los costos que dejó la disputa legal.

Bad Bunny pide millonario reembolso

La demanda, presentada por la compañía emPawa Africa, alegaba que el tema utilizaba sin autorización un fragmento de la canción ‘Empty My Pocket’, lanzada en 2019 por el compositor nigeriano Dera.

Desde el inicio, la defensa de Bad Bunny sostuvo que el uso del sample era legítimo, ya que contaba con autorización de otro titular de derechos vinculado a la obra original, el productor Lakizo.

El proceso dio un giro a finales de 2025, cuando los abogados de emPawa se retiraron del caso por “diferencias irreconciliables” y la empresa no consiguió nueva representación legal, lo que llevó a que el juez desestimara la demanda por falta de prosecución.

Con el caso cerrado en términos formales, Bad Bunny, junto a Rimas Entertainment y otros codemandados, solicitó que emPawa Africa cubra los gastos legales derivados del litigio. La cifra asciende a 465.612 dólares, correspondientes a honorarios acumulados durante la defensa del caso.

En el documento presentado ante la corte, los abogados del artista califican la demanda como “frívola” y sostienen que nunca debió haberse presentado. Además, señalan que la parte demandante prolongó el proceso sin fundamentos sólidos y que habría intentado presionar un acuerdo económico aprovechando la notoriedad del cantante.

De igual manera, la defensa de Bad Bunny afirma que emPawa abandonó el caso justo cuando debía sustentar sus argumentos durante la etapa de descubrimiento.

Por ahora, será la justicia la que determine si procede el reembolso solicitado. El episodio deja en evidencia cómo, incluso después de una decisión favorable, los litigios en la industria musical pueden extenderse en torno a los costos y responsabilidades del proceso.

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