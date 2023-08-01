La doctora Polo de ‘Caso cerrado’ pide oraciones a sus seguidores: “Ayúdenme”

La reconocida abogada y presentadora Ana María Polo se convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión hispana durante años, gracias a su papel en “Caso cerrado”. Este programa, que mezclaba conflictos legales con dramatización, alcanzó una gran popularidad tanto en América Latina como en Estados Unidos. Con su estilo directo, carácter fuerte y frases memorables, la conocida “Doctora Polo” dejó una huella en toda una generación de televidentes. Después de que el programa llegó a su fin, la presentadora comenzó a distanciarse poco a poco de la televisión. Aunque nunca desapareció del ojo público, decidió enfocarse en proyectos personales y en su vida privada, además de seguir activa en las redes sociales.

¿Qué le pasó a la doctora Polo?

La abogada atravesó recientemente un momento de salud delicado que causó gran preocupación entre sus seguidores. A través de un video que compartió en sus redes sociales, pidió oraciones antes de someterse a una cirugía. De acuerdo con sus declaraciones, el procedimiento estuvo relacionado con sus cuerdas vocales, ya que había estado lidiando con problemas de ronquera desde hace un tiempo:

“Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo, se han esforzado mucho con la voz, gritan. A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración porque sin mi voz qué voy a hacer. Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo”, dijo.

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Mensaje de agradecimiento de la doctora Polo

En el mismo video, la conductora de Caso cerrado aprovechó para dirigirse a sus seguidores, quienes han apoyado su carrera con el paso del tiempo. Estas fueron sus palabras de agradecimiento: “Hemos llegado a 23 millones de seguidores en Facebook, y cuando veo ese número no puedo evitar pensar en todo el camino recorrido. Han sido muchos años escuchando historias, analizando conflictos, buscando justicia y tratando de aportar un granito de arena para que las personas reflexionen sobre sus propias vidas. A lo largo de mi trayectoria he tenido el privilegio de conocer a miles de personas. Muchos de ustedes me escriben mensajes contándome sus historias, agradeciendo un consejo y diciéndome que han aprendido algo viendo el programa, y créanme que cada uno de esos mensajes los valoro profundamente”, dijo.

Además, digo que a sus casi 67 años “me siento bien, tengo buena energía, y siempre considerando muchos proyectos bonitos que se me presentan y gozando también de mi tiempo libre”. Sus seguidores no dudaron en responderle con mensajes expresando la admiración que sienten por ella: “eres maravillosa”, “gracias por todas las enseñanzas compartidas”, “gracias por enseñarnos, entretenernos y hacer valer la justicia siempre”, ”gracias a usted por acompañarnos a nosotros, por hacer justicia y de la buena”.