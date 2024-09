‘La Gorda Fabiola’ contó por qué Polilla y su hermana Rosario no se hablaban

El pasado 19 de septiembre, el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto con la muerte de Fabiola Posada, conocida artísticamente como ‘La Gorda Fabiola’. La humorista de Sábados Felices falleció luego de estar varios días hospitalizada por complicaciones de salud.

Su repentina muerte dejó un vacío en el humor colombiano y en los corazones de todos sus seguidores, amigos y familiares, a quienes hizo reír con sus chistes durante más de 30 años de carrera profesional. Su sencillez y carisma eran admiradas por muchos.

La Gorda Fabiola. Fotografía por: Instagram: gorditafabiola

¿Por qué la hermana de ‘La Gorda Fabiola’ y Polilla no se hablaban?

A las exequias de la humorista asistieron sus tres hijos: Alejandra, Sebastián y Nelson David, así como también Polilla, su esposo, y Rosario Posada, su hermana.

Sin embargo, meses antes de su muerte, la artista había revelado que la relación de su esposo con su familia no era la mejor. De hecho, contó en ese momento lo doloroso que había sido para ella ver que Polilla y Rosario, su hermana, no se dirigían la palabra, pese a que ellos llevaban más de 25 años juntos.

“La familia es cruel, uno siempre tiene la lectura de que es apoyo, pero no todas las veces es así. Mi hermana, es la hora en la que todavía no le habla a Polilla, nunca… ni Polilla a ella. Yo establecí el límite, aquí comienza mi felicidad y mi hogar con Poli y aquí con mi familia”, contó en una entrevista para Tropicana.

Por esa razón, la humorista nunca pudo cumplir el sueño de ver a toda su familia reunida en un compartir, pues, incluso, en un comienzo, sus hijos tampoco tenían buena relación con su esposo:

“Cosas dolorosas para mí, porque un 31 de diciembre o un 24 de diciembre no puedo hacer una cena donde los siente a todos en la misma mesa, esa es la parte que a mí me lastima. Ahí es donde digo: ‘Oye, ¿me vas a dejar morir sin ver esto?’ Todo es muy duro, es un sueño sin cumplir, le digo a Dios cuándo me lo va a dejar ver”, aseguró.

Con el paso de los años, sus hijos terminaron con esa mala relación y se acercaron al también humorista; sin embargo, su hermana no lo hizo. “Mi papá y mi hermana nunca quisieron acercarse a Polilla, en cambio, mis hijos sí”.