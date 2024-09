Revelan cómo fueron las últimas horas de ‘La Gorda Fabiola’: “muy delicado”

La muerte de Fabiola Posada, conocida en el mundo artístico como ‘La Gorda Fabiola’, enlutó a la televisión colombiana. La también actriz de 61 años falleció en una clínica en Bogotá, dejando un gran vacío en sus familiares, amigos y seguidores.

En los últimos años, la esposa del también humorista Nelson Polanía, ‘Polilla’, enfrentó varios problemas de salud por los que estuvo al borde de la muerte; incluso, según contó, alcanzó a morir, pero por un milagro, volvió a la vida.

La Gorda Fabiola Fotografía por: Tomado de internet

¿Qué ocurrió con ‘La Gorda Fabiola’?

Nelly Bernal, directora asistente de Sábados Felices, el programa de humor del que Fabiola Posada hizo parte por más de 30 años, concedió una entrevista para Noticias Caracol donde reveló nuevos detalles de la muerte de la humorista.

De acuerdo con sus declaraciones, en la madrugada del 19 de septiembre recibió una llamada de ‘Polilla’, quien le indicó que el estado de salud de su esposa era delicado.

“Vi un mensaje de Polilla, que me envió como a las 3:00 de la mañana, donde me dijo que el estado de ella era muy delicado, que lo habían llamado de la clínica y que debía estar allá de urgencia. El dictamen de la doctora no era muy esperanzador”, contó.

De igual manera, la directora reveló cómo fue su última conversación con la humorista, quien le había manifestado sentirse decaída de salud. “Me expresó que estaba enfermita de una pierna y que no podía estar mucho tiempo de pie, pero me dijo que estaba bien en general. Ella siempre se mostraba muy valiente. Creería yo que ella no pensó que eran sus últimos momentos y sé que en el cielo va a llevar mucho humor, como aquí en la tierra. Nos dejó un legado grandísimo y maravilloso”.

El último adiós de ‘La Gorda Fabiola’: fecha y hora de sus exequias

Sus familiares, amigos y seguidores podrán despedir a la humorista, quien se ganó el cariño de millones de fanáticos con su particular humor. Las honras fúnebres serán este viernes.

Su cuerpo estará en cámara ardiente en las instalaciones del Concejo de Bogotá, ya que ella incursionó en el ámbito político, logró ser vicepresidenta del mismo. El féretro estará allí en horas de la mañana de hoy viernes 20 de septiembre, mientras que en la tarde el tiempo será más íntimo para sus familiares y amigos más cercanos.

“Como parte del homenaje que queremos hacerle al ícono (y mamá) Gordita Fabiola, mi familia y yo hemos decidido realizar una cámara ardiente en el Concejo de Bogotá para que puedan asistir y acompañarnos”, escribió en sus redes sociales David Polanía, hijo menor de la humorista.