La ‘Gorda’ Fabiola no le tenía miedo a la muerte: “morirse es delicioso”

Cuando la ‘gordita’ Fabiola, como fue conocida Fabiola Posada la humorista de Sábados felices, iba a cumplir 60 años decidió que deseaba verse más joven y por ello, aceptó el ofrecimiento que un doctor amigo, a quien conoció por una causa social, le hizo para operarse algunas zonas de su cuerpo y de rostro.

Pocos días después de someterse a esas cirugías, se sentía regia y recibió a Vea en su casa para dar las primeras declaraciones y posar para fotos, que evidenciaban que empezaba una nueva etapa en su vida. “Lo hice por mí”, mencionó radiante sobre el resultado que veía, aunque todavía estaba algo inflamada por el procedimiento.

En su casa, Fabiola tocó muchos temas: sus hijos, sus mascotas, su emprendimiento de ropa, que a causa de la pandemia había tenido que cerrar algunos puntos, sus causas sociales, como ayudar a recaudar fondos para operar a niños con labio leporino u ofrecer shows en contra del bullying. Pero hubo un tema sobre el cual Fabiola estaba acostumbrada a hablar porque lo había sentido muy cerca: la muerte.

“Uno se va feliz”, Fabiola Posada

Fabiola, que en el 2021 estuvo entre la vida y la muerte y varios días en coma, sobrevivió porque “un milagro me salvó”, estaba pensando en viajar en aquello días, mayo del 2023, a Miami porque una tía había fallecido. Ahí se llegó al tema y ella sin mayor misterio o temor reiteró: “Se me murió la tía más querida, justo el día de la madre, pero yo después de haber estado tan cerca de la muerte tengo otra lectura, porque morirse es delicioso. Se siente una paz, ustedes no se imaginan. Todos los seres de luz que llegaron por mí para irme”, mencionó con tranquilidad Fabiola. “Pero creo que aquí me detuvo ciertos arraigos, a la familia, a todo, a no haber terminado una misión por eso me devolví (porque cuando uno )uno se va feliz, en paz…(aunque) yo veía la gente llorando, uno(se va) en paz”, mencionó revelando además que tenía muchos planes por cumplir.

La ‘Gordita’ consideraba que las cosas y por supuesto, también la muerte, llegarían cuando fuera el tiempo, ni antes ni después: “lo que viene conviene”, fue la frase que usó para sintetizarlo. La humorista era muy devota y por ello, también ese día confesó que siempre antes de cada procedimiento se encomendaba a sus ángeles: “Entro con mis ángeles y arcángeles y con mi papá y mi mamá y les dije, ´entren conmigo´. Yo soy muy devota, así que estaba tranquila”, mencionó sobre las operaciones que se realizó en abril del 2023.

