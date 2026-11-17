En 1992, el actor y director de teatro Juan Ricardo Gómez se presentó por primera vez en el teatro Santafé, ubicado en el barrio Divino Salvador de Bogotá, en la localidad de Chapinero. Tras varios papeles en seriados de televisión, el bogotano se marchó a seguir su preparación artística en Chile. A su regreso se convirtió en profesor de interpretación y trabajó en la escuela que a comienzos de siglo dirigía el veterano actor Julio César Luna. Al tiempo actuó en la serie ‘Tu voz Estéreo’.

Recuerda que ganaba un poco más del mínimo como docente, y en el 2004 tuvo la idea de hacer un festival de teatro con sus alumnos y por esa razón visitó el teatro donde hizo su debut. Gómez se sorprendió por el estado del recinto en donde recibió sus primeros aplausos.

“Estaba casi en ruinas, No tenía luces, estaba lleno de bichos y cuando digo bichos era que como el techo estaba en pedazos, tenía nidos de paloma, claramente también había algunos roedores. Entonces dentro de mí se accionó algo y dije ‘no puede ser que el teatro donde me estrené como actor esté así en pedazos, porque para mí era prácticamente como decir que mi carrera también estaba pedazos”.

Sintió que debía hacer algo al respecto, y sin pensarlo mucho más bien llevado “por el romanticismo”, terminó averiguando cómo podía arrendarlo.

Sin embargo, se enfrentaba un gran obstáculo: la falta de dinero. “Cuando fui a averiguar el alquiler del teatro costaba casi nueve veces más de lo que me ganaba”.

De rodillas y con lágrimas

Aun así, siguió con las diligencias y de inmediato se le ocurrió que su antigua pareja, con quien había terminado tres meses atrás, podría ayudarlo.

Su ex, que cargaba la culpa de haberlo engañado aceptó, no obstante Juan Ricardo no le reveló el valor que el arriendo tenía.

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“Tenía esa deuda moral conmigo y era un tipo pudiente y prestante. Le dije, ‘óyeme, es que voy a alquilar un lugar’. Como él tenía pena, entonces contestó ‘sí, claro, yo te ayudo’. Pero nunca le dije dónde era, ni nada más. Él asumió que el favor era para una parte de estudio o algo para mí. Cuando llegamos a la inmobiliaria, le pasé el contrato y cuando ve el canon del arrendamiento, me mira y me dice: ‘Juan Ricardo, tú estás loco, yo no voy a firmar esto’. Y salió de la oficina, que quedaba en el pasaje que está al frente de la plazoleta de Lourdes. Salí con él y me dijo: ‘no te voy a firmar, yo sé cuánto ganas tú. Ahí cuando sentí que se caía el negocio, en plena carrera 13 con calle 63, literal, me le arrodillé. Le dije ‘hazlo por lo que yo signifique para ti, yo sé que tengo que tomarlo’. Arrodillado y con lágrimas en los ojos, se lo supliqué”.

Con la promesa de no quedar mal, y a regañadientes el ex firmó “y puedo decir que nunca lo decepcioné. Fue mi fiador durante cinco años y cumplí a cabalidad”, recordó Gómez, quien también contó que no solo fue un asunto de dinero, el trabajo de recuperación del teatro.

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Gómez, que pese a no tener experiencia con martillos, puntillas o telas, hizo con sus manos muchas reparaciones. Lo más arduo fue retapizar todas las sillas del teatro durante casi dos meses. Sus amigos le ayudaban con tareas básicas, como barrer la fachada del teatro, que se había convertido en un basurero.

La primera obra que presentó fue ‘Técnicas para amar’, de su autoría. La estrenó el 7 de junio del 2004, pocas semanas después de recibir el teatro. “Los primeros seis años fueron económicamente muy difíciles. El primer año acumulé una deuda de 98 millones de pesos, además del arriendo”.

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Tras seis años, el teatro Santafé se volvió autosostenible

Durante casi cinco años, y para reducir gastos, Juan Ricardo vivió clandestinamente en un pequeño cuarto con baño dentro del teatro. La administración del recinto "se hizo de la vista gorda" ante esta situación, entendiendo el esfuerzo que hacía para reconstruir el sitio.

Siete meses después de iniciar labores dejó su trabajo de profesor. Quería dedicarse por completo al lugar. Completaba sus ingresos con actuaciones esporádicas en televisión y venta directa de boletas.

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“El teatro que se recuperó por puro romanticismo logró ser autosostenible después de seis años de esfuerzo constante”, recalca el director, quien hace un balance de las mejoras logradas. “Se cambió toda la tramoya, ya que originalmente era una sala de cine, se instaló un techo adecuado para evitar el polvo constante, se construyeron camerinos, ya que antes no había. También se renovaron completamente los baños, así como el lobby, donde se incorporó un café. En la fachada se realizó un cerramiento frontal por seguridad y para prevenir el vandalismo. Además, se invirtió en mejoras de iluminación, sonido y cumplimiento de normativas como las de bomberos”.

Hoy a los 55 años, Juan Ricardo, quien tomó el teatro a los 33, tiene planes de comprarlo. Sin embargo, este proceso es complejo, “ya que los dueños, los religiosos del Divino Salvador, requieren permiso del Vaticano para venderlo”. El actor actualmente reside en una casa cercana donde almacena vestuario y otros enseres del teatro, que se volvió su vida misma.

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