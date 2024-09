La inesperada razón por la que Ana Karina Soto permanece ausente de ‘Buen día Colombia’

Ana Karina Soto es una de las figuras de RCN Televisión, teniendo en cuenta que en este canal inició su carrera en la televisión al participar en Protagonistas de Novela (2002) y debutó como presentadora en Noticias RCN (2004), informativo en el que estuvo durante 16 años.

En la actualidad, la ocañera de 44 años hace parte de los equipos de Mañana Express y Buen día Colombia, programas en los que no ha estado presente durante las más recientes emisiones y cuya ausencia se hizo notar en redes sociales.

¿Por qué Ana Karina Soto no ha estado en ‘Buen día Colombia’?

A pesar de que la presentadora no se ha pronunciado específicamente sobre este tema, sus publicaciones en redes sociales dejan entrever que está en unos días de descanso. Razón que resultó ser toda una sorpresa para quienes llevan muy bien las cuentas de sus periodos de vacaciones.

Ana Karina Soto emprendió hace varios días un viaje a Barranquilla, donde celebró el cumpleaños de Dante, el hijo que tiene con el actor Mauricio Aguilar. Precisamente, fue en esta ciudad donde el niño de 8 años cumplió uno de sus más anhelados sueños, pues presenció desde las tribunas del estadio Metropolitano la victoria de la selección Colombia ante Argentina.

Luego de su grata experiencia en el partido de ‘La Tricolor’, la familia Aguilar Soto partió con rumbo a Los Ángeles (Estados Unidos). Allí, la presentadora de Buen Día Colombia asistió por primera vez a un concierto de Chayanne, uno de sus cantantes favoritos.

“¡Estoy tan emocionada por este concierto! Es un sueño hecho realidad. Mis amigas y yo vamos a disfrutar cada momento”, expresó en una de las historias que compartió a través de su cuenta de Instagram, minutos antes de iniciar el evento.

La experiencia sobrenatural entre Ana Karina Soto y Mafe Walker

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien dice tener la capacidad de hablar con seres de otros planetas y dimensiones, sostuvo con la presentadora de Buen Día Colombia una profunda conversación en la que sintió como si estuviera hablando con su mamá, quien falleció hace poco más de un año.

“Me dijo muchas cosas bonitas como desde el amor y comenzó a hablarme como mi mamá. Entonces fue un momento muy duro, muy especial, muy raro, particular y energético. Me empezó a decir que la dejara ir, que ella estaba bien, estaba tranquila. Que era mi mamá la que me estaba hablando con ella. Me puso las manos aquí en el pecho y me dice: ‘Tranquila, es que tienes que dejarla ir, ella está bien y está feliz’”, expresó Ana Karina Soto entre lágrimas.

Por supuesto, la confesión de la presentadora dejó conmovidos a los televidentes, quienes enviaron cientos de mensajes a través de redes sociales.