Laura Acuña, con problemas de salud por automedicarse: “¡Qué cosa tan horrorosa!”

Laura Acuña lanzó en horas recientes una advertencia a su comunidad de seguidores, a quienes les mostró las consecuencias de no acudir al médico, aun cuando se trate de un problema de salud menor, y de recetarse a sí mismo medicamentos sin prescripción de un profesional.

¿Qué le pasó a Laura Acuña?

De acuerdo con lo expuesto por la antigua presentadora de La Voz Kids y Muy Buenos Días, todo comenzó con una irritación ocular que, aunque no parecía tener mayor trascendencia, resultó convertida en una fuerte infección cuando intentó tratar el problema con un medicamento que ella misma se recetó.

“Este ojito estaba rojo hace mucho, y yo me automediqué porque necesitaba hacer algo muy importante. Entonces, necesitaba mi ojo bien para poder hacer lo que iba a hacer, unas fotos. Eso se pasó, pero después de terminar de trabajar regresó con toda la actitud”, comentó Laura Acuña a través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Laura Acuña enfrenta “doloroso” tratamiento

Tal y como lo mencionó la bumanguesa, quien tiene su propio canal de entrevistas en YouTube, las consecuencias de su automedicación se hicieron cada vez más insoportables y evidentes. Motivo por el cual acudió a su oftalmólogo de confianza, quien, a pesar de estar de viaje, la atendió virtualmente y le entregó su diagnóstico.

“Me dio unas gotitas. Según él, tengo una conjuntivitis mal tratada. Ustedes no entienden lo que arden estas gotas. O sea, me las tengo que poner tres veces al día y estoy pensándolo ¡Qué cosa tan horrorosa! No sé si llore, pero la gota arde muchísimo ¡Y me toca esto durante ocho días!”, concluyó Laura Acuña.

Como suele suceder cada que tiene algún problema de salud, la también abogada y modelo recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus amigos y colegas, así como de su numerosa comunidad de seguidores. Además, hubo quienes aprovecharon la ocasión para contar sus propias historias y experiencias de por qué no hay que automedicarse.