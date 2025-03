La influenciadora ‘Adrilatina’ mostró los avances del vitiligo en su piel

Adriana Valcárcel es una popular influenciadora a quien se le conoce en las redes sociales como ‘Adrilatina’. Su contenido está enfocado, principalmente, en videos de humor que realiza junto a su familia, pues está casada con el también influenciador Carlos Feria y tienen una hija llamada Salomé.

Sin embargo, lejos de su trabajo en las plataformas digitales, la colombiana enfrenta una compleja batalla contra una enfermedad crónica e incurable: vitiligo. Esta afección que causa la pérdida del color natural de la piel en diferentes zonas del cuerpo, incluido el cabello.

Así luce ‘Adrilatina’ tras varios años con vitiligo

Por medio de una reciente publicación que compartió a través de TikTok, Instagram y otras plataformas, Adriana Valcárcel se mostró sin filtros ni maquillaje, dejando en evidencia el avance de una enfermedad que, según contó, padece desde hace unos 11 años.

Las manos, así como el contorno de sus ojos y sus labios, son las zonas que mayor despigmentación presentan. Sin embargo, según dijo ‘Adrilatina’, es algo con lo que ya aprendió a vivir, aun cuando espera que no se siga desarrollando.

“Aunque los filtros se hicieron para usarse, a petición de ustedes esto grabando sin filtros. Miren pues mis manchitas, las de esta mano, la otra y las de la cara. Como estoy bronceada se me notan mucho más. Yo, normalmente, soy de un tono de piel más claro, pero como estoy en el mar disfrutando, la piel se broncea y se me nota más el vitiligo. Las personas que tenemos esta enfermedad, entre más oscura sea nuestra piel, pues más se nos nota porque las manchas no se broncean a falta de melanina en esas zonas. Entonces, para las personas que me preguntan qué me pasó en la cara, pues es eso, tengo vitiligo”, explicó inicialmente.

“No sé qué vaya a pasar, si algún día se me vayan a quitar o me vayan a salir más (manchas). El vitiligo no tiene cura, aunque hay algunos casos en los que se quita y otros en los que se desarrolla más rápido. Yo lo padezco desde hace unos 11 años, solo que después del embarazo de Isabella se me desarrolló más rápido. Pero nada, amo mis manchitas. Parezco vaquita y soy así, original y con diseño propio”, agregó ‘Adrilatina’.