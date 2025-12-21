¿‘La Jesuu’ padece parálisis facial? Esto reveló la exparticipante de La casa de los famosos

La creadora de contenido Valentina Ruiz, conocida como 'La Jesuu‘ y recordada por su paso por La casa de los famosos Colombia, generó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video en el que detalló una serie de molestias en su rostro que la llevaron a consultar de inmediato a un profesional de la salud.

La influenciadora explicó que desde hace varios días enfrenta un dolor fuerte e insistente en la parte izquierda de la cara, un síntoma que, según dijo, no disminuía y la obligó a buscar orientación médica para evitar que avanzara.

¿Qué se sabe sobre la salud de ‘La Jesuu’?

De acuerdo con su relato, el malestar comenzó de manera repentina y fue aumentando hasta convertirse en una alerta para ella. Al consultar a su médico de cabecera, recibió una advertencia inesperada.

“Resulta que yo empecé con un dolor por todo esto (la parte izquierda de su rostro) y consulté con el médico y me dijo: ‘tienes que tener cuidado, porque puede ser parálisis facial’”, contó.

‘La Jesuu’ aseguró que el comentario del profesional la tomó por sorpresa y le generó preocupación. “Anoche viví lo que nunca me hubiese gustado”, reconoció, al referirse al susto que sintió al escuchar la posibilidad de enfrentar una parálisis facial.

En el mismo video, la creadora de contenido explicó que la parálisis facial puede producirse por distintas causas, pero mencionó algunos factores que, en su caso, podrían estar influyendo. Uno de los principales sería el estrés acumulado, especialmente en los últimos meses, en los que ha enfrentado situaciones tensas, desgaste emocional y una agenda que, según ella, no ha sido fácil de manejar.

A ese panorama se suma un episodio que vivió recientemente y que, de acuerdo con su versión, también podría estar relacionado con las molestias actuales: hace un mes fue golpeada con una botella, situación que le dejó un fuerte golpe en la cabeza. Aunque no presentó sangrado, sí tuvo inflamación y dolor, algo que ahora considera que pudo contribuir al cuadro.

“Exceso de estrés, hace un mes me metieron un botellazo, el chichón no me sangró... bueno, un montón de cosas...”, comentó, al tiempo que agradeció a la persona que la asistió tras el incidente: “Este pelado se puso la diez, muchachos; le devuelve a uno la fe en la humanidad”.

Por último, ‘La Jesuu’ aclaró que aún no tiene un diagnóstico definitivo. En los próximos días deberá realizarse una evaluación más completa para determinar si sus síntomas corresponden a una parálisis facial en desarrollo o si se trata de un proceso inflamatorio derivado del estrés o del golpe reciente. Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a nuevas noticias.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí