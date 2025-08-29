La Liendra explicó la razón de sus heridas en el rostro: “Casi pierdo mis orejitas”

En los últimos días, La Liendra sorprendió y preocupó a sus millones de seguidores al compartir unas imágenes en las que se le veía con fuertes golpes y notorias heridas en el rostro. La falta de una explicación inmediata generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios incluso llegaron a especular que el creador de contenido se había sometido a una cirugía estética en las orejas.

Sin embargo, en la tarde del 28 de agosto, el influenciador decidió aclarar las dudas y contar lo que realmente sucedió. En un mensaje dirigido a sus seguidores, explicó que las marcas que lleva en la cara y las molestias que aún padece no se deben a un procedimiento quirúrgico, sino a un accidente ocurrido durante una exigente excursión de montaña.

¿Qué le pasó a La Liendra?

Según relató Mauricio Gómez (nombre real del creador de contenido), decidió emprender junto a su novia una travesía en el Nevado del Tolima, con el propósito de llegar hasta la cima y cumplir el sueño de conocer la nieve en Colombia. El recorrido, aunque exitoso en términos del objetivo alcanzado, terminó con un desenlace inesperado que lo dejó con secuelas físicas.

“Liendras, mucha gente está preocupada por cómo estoy, quieren saber qué pasó, qué me sucedió, así que lo primero es contarles que, cuando decidí alejarme un poco de las redes sociales, quise hacer algo diferente y me fui a subir una de las montañas más altas de nuestro país y a conocer la nieve en Colombia”, señaló el también exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La Liendra también detalló que la experiencia tuvo luces y sombras. “Nos fue bien y nos fue mal. Bien, porque lo logramos, casi muero por conocer la nieve. Hicimos un documental que pueden ver en YouTube”, explicó, agradeciendo a quienes se preocuparon por su estado de salud.

Lo que parecía una aventura planeada como un reto personal terminó convirtiéndose en un susto mayor. El influenciador contó que durante la caminata sufrió varias caídas, lo que le provocó golpes visibles en su rostro. Además, la altura y las condiciones climáticas extremas le ocasionaron complicaciones más serias.

“Tuve unas caídas muy fuertes, casi pierdo mis orejitas, mis labios y mis dedos por una hipotermia. Tengo ceguera de nieve por no haberme cuidado los ojos, eso me fastidia mucho, pero bueno, estoy en recuperación y se logró”, agregó, al tiempo que aseguró que está en proceso de recuperación.

Con esta explicación, La Liendra puso fin a los rumores sobre supuestas cirugías y confirmó que, aunque su estado generó preocupación, el episodio corresponde a las dificultades que enfrentó en medio de una exigente aventura en la montaña.