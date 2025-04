¿La Liendra planeó su salida de ‘La casa de los famosos’?: “veo una jugada exitosa”

El pasado domingo 20 de abril, los participantes de La casa de los famosos tuvieron una nueva gala de eliminación. En esa oportunidad, quienes estaban en placa fueron: Norma Nivia, Mateo Varela ‘Peluche’, Camilo Trujillo, El Flaco Solórzano, Yina Calderón y La Liendra, quien por decisión del público obtuvo el menor porcentaje en las votaciones y automáticamente fue eliminado de la competencia, que el próximo sábado 26 de abril cumple tres meses al aire.

La eliminación del creador de contenido generó tristeza en los integrantes del ‘cuarto agua’, quienes fueron sus amigos más cercanos en el reality de convivencia.

En una entrevista con Vea, La Liendra habló sobre su experiencia, sus compañeros, sus errores y lo que viene para él.

“Yo me sentí muy bien gracias a Dios, tres mesecitos donde la dimos toda, tratamos de aportarle algo bacano a la casa, me siento feliz de estar donde estoy. Sí hay muchas cosas que uno allá no veía, que acá se ve full en HD, justamente estoy recolectando todas esas cositas que puedo entender, para ver cómo puedo ayudar al cuarto agua a levantarse. Obviamente veo muchos comportamientos de mis compañeros y de personas de la casa que se ven muy fuertes afuera, pero que sé que adentro no se hacen con la intención con la que acá se ve”, afirmó.

A pesar de los conflictos y las tensiones que surgieron inevitablemente en la convivencia, La Liendra aseguró que su círculo fue leal: “he visto cosas de mis compañeros con otras personas, nada mío, eso me parece súper bonito, uno sale y puedo estar tranquilo de que estaba con las personas correctas, me respetaron, me guardaron lealtad y nunca me fallaron”.

“No quería estar en esos momentos”: confesó La Liendra

En redes sociales han circulado diversas teorías sobre las verdaderas razones detrás de la salida del influencer de La casa de los famosos. Aunque en sus últimos días dentro del reality Mauricio Gómez, nombre de pila de La Liendra, manifestó abiertamente su deseo de abandonar la competencia, algunos internautas no quedaron del todo convencidos. Se especula que el creador de contenido tendría, supuestamente, un contrato distinto al de sus compañeros y que su salida ya estaría pactada desde antes. Ante estos rumores, el influencer habló en exclusiva con Vea y aclaró lo ocurrido.

“Yo sí quería irme, lo que pasaba es que no lo veía tan pronto. Yo decía: ‘quiero irme, deseo irme, pero no creo que yo diga que me voy a ir y me salga, yo creo que me va a tocar, no sé otra semana pedir que me saquen, no creo que vaya a ser así‘, pero Diosito me dio la bendición de que fuera esta semana. Yo sí me siento muy feliz de estar aquí, yo sí me quería ir. Yo sentía que la casa se iba a poner un poquitico muy densa, muy turbia, y yo ya no quería estar en esos momentos, quería mejor estar desde acá viendo no más como un espectador”, afirmó.

¿La estrategia del ‘cuarto agua’, fue intencional para la salida de La Liendra?

Durante la semana, el equipo Agua puso en marcha una estrategia que, para muchos, resultó confusa: se nominaron entre ellos mismos, a pesar de que eso aumentaba las probabilidades de que uno de sus integrantes abandonara la competencia. Y así fue. Todos los miembros del grupo terminaron en placa, mientras que del ‘cuarto Fuego’ solo estaba nominada Yina Calderón, quien se salvó, logrando el mayor porcentaje de apoyo del público y regresando a la casa como la más votada.

Sobre eso, el influencer aclaró: “la verdad, me siento en el mejor punto, yo estoy acá en mi casa, que era lo que yo quería. Mateo, Norma que eran los que querían jugar junto al Flaco Solórzano, están jugando en ese momento ya en la casa, Altafulla tuvo que nominar a una persona de su mismo equipo y no pudo nominar a Camilo y tampoco nos pudieron nominar ellos a nosotros. Yo la verdad veo una jugada exitosa”, señaló.

Aunque ‘Lali’, como lo llaman algunos de sus compañeros, contó con el respaldo de su audiencia durante su permanencia en el programa, también fue blanco de críticas en redes sociales por las estrategias que empleó dentro del juego. Sin embargo, en esta entrevista, el influencer se mostró tranquilo y seguro de sus acciones, afirmando que actuó con coherencia y fidelidad a sí mismo: “yo me mostré tal y como soy, y mostrarme tal y como soy significa mostrarme con errores, con defectos, con cosas que no siempre son las correctas, porque somos seres humanos y más expuestos ahí a un 24/7, a unas cámaras, era imposible terminar siendo solamente amado. Me siento orgulloso de lo que hice, pero pues si en algún momento me equivoqué, eso también hace parte de lo que soy.

Tal vez en algún momento me dejé consumir del juego y de pronto pensé en querer sacar a personas o en querer cuidar a mi gente. Entonces por hacer esas cosas puede que me vi malintencionado, pero pues con el 6% que me devolvieron entendí que esa no era la forma de jugar y nos enderezamos”.

En uno de los momentos más tensos de la competencia, La Liendra estuvo al borde de la eliminación. Aunque logró quedarse en la casa gracias al respaldo del público, el porcentaje fue tan bajo que terminó afectándolo emocionalmente. El creador de contenido, oriundo del Quindío, confesó que ese resultado lo hizo cuestionarse.

“Estaba un poco decepcionado porque más que no entrar de primero y no ser el porcentaje más alto, sabía que estaba haciendo algo malo, porque ese porcentaje no se lo dan a uno por estar haciendo algo bueno. Entonces me sentía un poco frustrado por no entender qué era lo que estaba haciendo mal y quería encontrar ese error para poder levantarme y seguir jugando y creo que lo entendí, pudimos pararnos de ese momento, sacar personajes nuevos. A los 15, 20 días volví a estar en placa y ya entramos de segundos”.

¿Qué dijo La Liendra de Yina Calderón?

En los últimos días, Yina Calderón lanzó fuertes comentarios hacia La Liendra. Sin embargo, pese a las diferencias, el influencer asegura que no tiene nada contra ella: “a ella no le puedo decir nada negativo, no tengo nada malo que decir, yo creo que yo de ella no tengo nada que decir, pero de pronto ella de mí sí. Ella sabe que yo no era un mal muchacho, que yo no era una mala persona, que si de pronto en algún momento fallé o tuvo algún encuentro conmigo fue por el juego, pero yo sé que hasta falta le voy a hacer, entonces nada negativo de parte mía, yo la solté el juego”, aseguró.