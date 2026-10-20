‘La Liendra’ y su conmovedor mensaje tras ingreso de su hermana a rehabilitación: “Por fin”

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’ sorprendió este martes 20 de octubre a su comunidad al mostrar la situación que como familia han vivido por causa de la adicción a las drogas de su hermana mayor, alguien con quien él ha tenido una especial relación, ya que es la persona que se encargó de él cuando niño.

Gómez aprovechó también para concientizar a las personas que puedan estar pasando por situaciones similares.

Incialmente el generador admitió que lleva tiempo en oración y petición por su familiar.

“Cada oracion y cada súplica que le pedí a mi Dios por ti funcionó… y en mi visita a la virgencita de Fátima en Portugal pedí por ti y hoy la virgencita me cumplió Mi hermana mayor, quien me crió, hace unos años cayó en el mundo de la coc*in*, una droga de mierda que cada día destruye más vidas y familias en Colombia”.

"Sufría todos los días", ‘La Liendra’

Enseguida el ex participante de ‘La Casa de los famosos’ reconoció cómo lo afectaba ver el deterioro de su amada hermana, pero todo cambió ayer. “Como hermano, sufría todos los días viendo cómo la persona que me había criado estaba acabando con su vida, y justo cuando sentía que estaba a punto de perderla, por fin decidió tomar mi mano y buscar un cambio. Ayer logramos ingresarla a un centro de rehabilitación, después de muchos años de lucha, lágrimas y conversaciones en las que sentía que no me escuchaba. Porque las drogas no solo destruyen a quienes consumen, también hacen sufrir a quienes los amamos y vemos cómo se deterioran frente a nuestros ojos”.

Luego envió un mensaje a las familias que también sufren este flagelo. “A todas las familias que están pasando por esto, les mando mucha fuerza. Sé cuánto duele, pero no pierdan la esperanza ni dejen de ofrecerles su mano. Y a quienes consumen, mírense al espejo, recuerden quiénes eran y pregúntense si esta es la vida que soñaban”.

Reconoció lo difícil que es dar el paso, pero también lo valioso que esto resulta. “Levanten la cabeza y busquen ayuda, nunca es tarde para cambiar. La vida es muy corta para perderla en una realidad que no es real. Mi hermana todavía tiene un largo camino por delante, pero ayer dio el paso más importante: decidió luchar por su vida”, se lee en su primera historia de Instagram.

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El mensaje para cambiar de La Liendra

En una siguiente historia planteó el sufrimiento de una madre cuando tiene un hijo adicto.

“Muchachos… la cucha no quiere iPhone ni quiere carro ni casa se los juro yo le di todo eso y ella solo quería ver a su hija fuera de las drogas… piensen en ellas, enserio después de tantos años que sufrió va a generarle más dolor… cuídela no le falle como le fallaron todos… no la deje sola usted dijo que la iba a cuidar que pasó ? El mayor regalo que una le pueden dar a su madre o padre es cambiar y tomar la decisión de luchar contra esa droga, ustedes son más que eso recuerden quienes eran”.

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La Liendra publicó después un video donde hace un llamado a quienes insisten encontrarle bondades a las drogas pidiéndoles que no sigan consumiendo.

“Solo quien tiene un familiar en la droga entiende lo que es vivir esa situación (…) Si usted esta en las drogas si no quiere cambiar por usted hágalo por su familia por su mamá, cambie, busque ayuda porque es muy duro verlos así”

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