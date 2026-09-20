La locutora Judy Markey murió mediante asistencia médica: “Estaba empeorando”

Judy Markey, reconocida periodista estadounidense y una de las voces más queridas de la radio en Chicago, falleció el pasado 11 de septiembre a los 82 años. En sus últimos años, luchó contra un trastorno neurológico degenerativo que fue afectando poco a poco su salud física. Según su círculo más cercano, esta condición comenzó a impactar su equilibrio, movilidad y bienestar general.

Así fue la muerte de la locutora Judy Markey

Markey viajó a Suiza para optar por una muerte asistida voluntaria. Esta elección, según su familia y amigos, estaba en línea con una postura que había defendido durante mucho tiempo: el derecho a decidir sobre el final de la propia vida cuando el deterioro físico se vuelve irreversible.

Kathy O’Malley, quien fue su compañera en la radio durante décadas y una de sus amigas más queridas, habló públicamente sobre los últimos años de la comunicadora. “Su cuerpo realmente estaba fallando. Ella lo sentía, y aquellos de nosotros que la amábamos podíamos ver que se estaba desacelerando, que tenía problemas con el equilibrio, el dolor y la lucha”.

De acuerdo con sus palabras, Markey no deseaba que el proceso se alargara durante años mientras su salud seguía deteriorándose. La comunicadora había manifestado desde hace tiempo su respaldo a la asistencia médica para morir. “Judy y yo fuimos grandes defensoras de la ayuda médica para morir durante mucho tiempo… y ella dijo, ‘¿Sabes qué? No voy a dejar que esto se prolongue por 10 años.’ Ella podía sentir que estaba empeorando”, contó.

La comunicadora estadounidense sufría un trastorno neurológico degenerativo.



Para O’Malley, estar a su lado en esa decisión también implicó honrar un deseo que Markey había manifestado anteriormente. “A veces la muerte lleva mucho tiempo y eso no es fácil para nadie, incluidas las personas que aman a la persona. Así que sí, estuve totalmente con Judy todo el camino con esto. ‘¡Adelante, chica!’”.

El obituario que compartió su familia menciona que, a pesar de los problemas de salud que enfrentaba, Markey sentía que había vivido una buena vida: “Después de algunos años con su cuerpo en declive, tomó la decisión que siempre apoyó: salir en sus términos con una muerte asistida voluntaria en Suiza. Esta elección se hizo habiendo vivido una vida plena y rica en la que obtuvo ‘más de lo que jamás imaginó’”.

¿Quién era Judy Markey?

Markey nació el 18 de febrero de 1944. Se formó en periodismo en la Universidad Northwestern y dio sus primeros pasos en el mundo profesional como columnista en el Chicago Sun-Times, antes de convertirse en una figura destacada en la radio.

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Su reconocimiento llegó con el Kathy and Judy Show, que presentó junto a Kathy O’Malley en WGN-AM 720. Este programa estuvo al aire desde 1989 hasta 2009 y luego regresó como un show de fin de semana entre 2013 y 2017. La pareja logró captar una gran audiencia en Chicago gracias a sus charlas sobre la vida cotidiana, sus propias vivencias y temas de actualidad.