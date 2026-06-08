La lucha de Laura G por su hermano en condición de calle: “Estamos batallando”

Laura González, mejor conocida como Laura G, está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Después de su participación en la versión estadounidense de La casa de los famosos de Telemundo, la creadora de contenido y empresaria afirma que salió transformada.

Así fue la participación de Laura G en ‘La casa de los famosos Telemundo’

“Muy contenta, agradecida con Dios y con la vida que me dio esta gran oportunidad de estar en Telemundo porque todos los que hacemos reality aquí en Colombia siempre nuestro sueño es estar en Telemundo porque es la plataforma más top. Fue un reto personal, puse a prueba mi paciencia, la casa de Estados Unidos es un poco más fuerte en conflicto, en peleas. Estar rodeada de tantas personas tan famosas en su entorno me recargó el alma, la energía y también fue un reto porque era la única colombiana", dijo la modelo en diálogo con Vea de El Espectador.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Laura compartió que uno de sus principales objetivos era mostrarse auténtica, incluso fuera de las cámaras. Quería que el público pudiera conocer sus fortalezas, debilidades, alegrías y frustraciones. “Yo quería que la gente me conociera tal cual yo soy, cómo soy de amiga, cuando estoy brava, cuando tengo una pelea, cuando me siento mal, cuando estoy alegre, cuando estoy desanimada. Nunca pensé llegar a conectar con tantas personas, sentir el cariño, el amor de saber que hay personas que se pelean por ti, que te defienden a capa de espada, que están ahí trasnochándote hasta que tú te acuestes, hasta que te coja el sueño, se levantan contigo, hacen todo contigo. Para mí esa fue la experiencia más linda”.

La influenciadora asegura que el reality le dejó lecciones valiosas en su vida. “A nivel personal y profesional Laura ahora está más madura, está más central, está más fuerte mentalmente, más consciente de todo lo que hace porque sabe que cada palabra que diga hay gente que lo puede tomar a bien, hay gente que lo puede tomar a mal. Salió una Laura que aprendió a que no debe cumplir problemas ajenos, que se debe defender y siempre debe ser leal a sus principios, a sus morales, a su familia, a sus amistades”.

Laura G reveló detalles de su hermano, quien es habitante de calle

Sin embargo, más allá de la televisión, Laura abrió su corazón para compartir una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado su familia: la adicción de su hermano Yeison. “Él consume drogas desde los 11 años. Actualmente tiene 39, es decir, que ha pasado casi toda su vida con este problema. Duró 5 años donde lo tuvimos estable, que eso fue hace más o menos 4 años atrás. Tuvo una ruptura amorosa y ahí volvió a recaer. En ese momento, él es un habitante de la calle, es una persona que vive en la calle y pues realmente nosotros nunca nos rendimos”.

La empresaria comentó que, a lo largo de los años, han estado intentando ayudarlo a través de centros de rehabilitación, tratamientos médicos, psicólogos y varios procesos de apoyo. “Realmente la drogadicción ya se vuelve una enfermedad, algo que tu cuerpo te lo está pidiendo, que no puedes vivir sin eso. Hay personas que salen y las admiro enormemente porque se necesita tener un poder mental sobrenatural para tú decirle ‘no, esto me hace daño, esto me mata, esto le hace daño a mi familia’. Estamos en ese proceso. Realmente esto lo cuento también como un ejemplo. Esta es una enfermedad que se ha consumido a mi familia, porque no solo lo sufre la persona que la tiene, sino también la familia. Cuando llueve mi mamá es superpreocupada, dónde estará durmiendo mi hijo, cómo estará, me lo estarán golpeando, lo tendrá la policía, lo habrán maltratado. Tenemos que entender que ya es una enfermedad que a veces se los consume y a veces no, uno como familiar cumple con ayudarlos lo que más se pueda. Todavía estamos batallando. Esto es una lucha diaria, no solo de mi mamá, sino también mía”.

¿Laura G tiene novio?

Tras su participación en La casa de los famosos, algunos de sus seguidores se han preguntado sobre su estado sentimental: “Desde el 2024 estoy soltera, obviamente he salido, he conocido personas, pero en este momento en mi vida estoy buscando una persona con la que yo pueda formar una vida, un hogar, ya tengo 30 años, ya no soy la misma niña loquita de años atrás, sino que yo quiero una estabilidad y me he tomado mi tiempo para estar sola, para perdonar, para avanzar, para ver mis errores, para poder corregir cosas. No ha llegado la persona que quiere ir al mismo camino mío, obviamente conocido personas en el camino maravillosas, pero tenemos prioridades diferentes, tenemos sueños diferentes, yo también busco alguien con quien yo pueda hacer un equipo, a mí me encanta trabajar, me encanta mi empresa, que yo pueda crecer en todos los sentidos, que sea igual de ambicioso a mí”.