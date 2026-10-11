‘La Mijita’ reapareció en medio de la polémica con Camilo Cifuentes ¿Qué dijo?

‘La Mijita‘, cuyo nombre real es Anthía López, volvió a pronunciarse públicamente en medio de la polémica que la relaciona con el creador de contenido colombiano Camilo Cifuentes. La española compartió un video en TikTok en el que, con la voz entrecortada, habló sobre su vínculo con el país y agradeció el respaldo que ha recibido de sus seguidores durante los últimos días.

La publicación, realizada el sábado 10 de octubre, estuvo acompañada por imágenes de las actividades sociales que ha desarrollado en Colombia.

¿Qué dijo La Mijita en su publicación?

La creadora de contenido comenzó su intervención con un mensaje dirigido a su comunidad. “Mijos y mijas, hoy vengo a hablarles con el corazón en la mano”, expresó al inicio de la grabación, en la que recordó las razones que la llevaron a involucrarse en iniciativas de ayuda para las familias afectadas por el terremoto que sacudió el occidente colombiano el pasado 10 de agosto.

La española explicó que, al conocer las consecuencias de la emergencia, sintió la necesidad de actuar y contribuir con las personas que perdieron sus viviendas y pertenencias. Según contó, su decisión estuvo relacionada con el cariño que ha recibido desde que llegó al país y con su intención de retribuir ese apoyo a través de acciones concretas.

“Decidí devolverle a Colombia un poquito del amor que Colombia y los colombianos me han dado. Colombia es el país que siempre me ha hecho feliz y que me salvó de la depresión, y sentí que lo mínimo que podía hacer era dar todo por este país”, afirmó en el video.

Durante su mensaje, ‘La Mijita’ también hizo referencia a las críticas y a las circunstancias personales que atraviesa. Sin mencionar el nombre de Camilo Cifuentes ni entrar en detalles sobre la controversia, defendió el valor de las acciones que ha realizado y pidió que estas no sean desconocidas por la situación actual.

“Sé que no soy perfecta, soy humana, pero creo que las cosas buenas que hacemos de corazón no deberían de borrarse por las circunstancias (…) Todavía queda mucho por hacer por las familias afectadas por el terremoto y seguiré estando presente en todo lo que esté en mis manos”, concluyó al respecto.

Publicidad

La polémica entre ‘La Mijita’ y Camilo Cifuentes

El nombre de Anthía López comenzó a generar comentarios después de que se conociera su cercanía con Camilo Cifuentes, creador de contenido reconocido por sus videos de ayuda social. La controversia surgió tras la ruptura del influenciador con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo, y las versiones sobre el momento en que habría comenzado su vínculo con la española.

Por su parte, Camilo Cifuentes se refirió al tema durante una transmisión junto a Westcol y Blessd, en la cual reconoció que no fue sincero con las dos mujeres. Sus declaraciones aumentaron la atención sobre el caso y provocaron nuevas reacciones en redes sociales.

Publicidad

La Mijita, por su parte, había rechazado previamente los señalamientos que la responsabilizaban de la ruptura y había pedido respeto por su vida privada.

"Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causa de la ruptura de una relación. No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada, porque considero que hay situaciones que deben permanecer en la intimidad de las personas involucradas (…) No quiero convertir una situación personal en una guerra en redes, ni generar odio, ataques o señalamientos hacia ninguna de las partes. Hay un niño de por medio y creo que, por encima de cualquier diferencia, merece crecer rodeado de respeto y tranquilidad", expresó en aquella ocasión.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí