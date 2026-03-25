La modelo Ingrid Karina habría recaído en su adicción: “Estoy buscando a mis hijos”

En noviembre del 2024, el mundo del entretenimiento en Colombia conoció el caso de Ingrid Karina Sánchez, una mujer que aseguró haber sido modelo de la agencia Stock Models y quien, en ese momento fue encontrada por Andrea Moreno, una creadora de contenido paisa, viviendo en las calles de Medellín.

Tras volverse viral, Ingrid Karina fue ingresada a un centro de rehabilitación y desde entonces, había mostrado avances notables en su recuperación. De hecho, durante el 2025 y lo que va del 2026, sorprendió a muchos en las redes sociales con una imagen renovada que fue interpretada como un símbolo de su superación que ha venido de la mano de uno de sus hijos. Sin embargo, su camino no ha sido sencillo. En varias ocasiones, dejó tratamientos y fue vista de nuevo en las calles.

¿Qué pasó con la modelo Ingrid Karina?

Después de varios meses sin conocerse detalles de su avance, se viralizó un nuevo video en TikTok, que muestra a la exmodelo de Stock Models, al parecer, en una nueva recaída. En las imágenes, captadas por un taxista de Bogotá, se observa a Ingrid con otro semblante, visiblemente afectada y desorientada.

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En la grabación, el conductor del carro le dice: “Hola, Ingrid, ¿qué más?, ¿cómo estás? Cuéntame algo de tu vida, algo nuevo”. Enseguida, ella le contesta, con voz suave: “Estoy aquí en el Santa Fe, recaí otra vez. Estoy buscando a mis hijos”. De igual manera, hizo una petición especial: “Por favor, si pueden me ubiquen por él (señala al taxista). Te voy a decir mi ubicación para que me lleguen, ¿vale?”.

Tras las palabras de la modelo, el hombre pidió ayuda a quienes puedan tratar de ubicar a sus hijos: “Ella es la modelo, muy famosa, que ya todo el mundo la conoce. Espero que los hijos la ubiquen por este medio, a ver cómo podemos ayudarla otra vez a Ingrid. Si mil veces caemos, mil veces nos paramos. Que Dios bendiga a Ingrid y medio mucho gusto traerla hasta acá”.

El conductor que grabó el video decidió compartirlo con la esperanza de que sus familiares pudieran encontrarla y ofrecerle apoyo. Esto rápidamente provocó reacciones de solidaridad, pero también generó un debate en las redes sobre su situación. “No consumo, pero si es difícil hacer dieta y dejar la comida que nos hace daño imagínense las sustancias”, “la adicción es una enfermedad física y mental, nadie puede juzgar un dolor que no lloró, hay que ayudar NO criticar”, “la gente piensa que un proceso de rehabilitación es solo querer dejar de consumir y no es así, espero pueda pronto salir de ahí”, “qué pesar, eso no es fácil, Dios le ayude es el único”. Se desconoce si ese video es actual o si es de hace un tiempo. Lo cierto es que los internautas han dejado sus mensajes de solidaridad, deseándole una pronta recuperación.