La mujer del presidente, Pandillas y más series icónicas ¿por qué nos marcaron?

El hábito de consumir productos audiovisuales, bien sea novelas, series, realities o documentales ha cambiado. De eso no hay duda. Desde que llegaron las plataformas de streaming es claro que el hoy denominado usuario, puede consumir una historia en lo que se llama maratón, detenerse cuantas veces quiera y dosificar los capítulos a su antojo. También es cierto que cada día la televisión convencional pierde audiencia, justamente porque no siempre el televidente cumple la cita de la llamada programación, que emite a una hora exacta.

Cuando la televisión reinaba y aún no se popularizaban los teléfonos digitales o el mismo internet, era evidente que la única manera de ver una telenovela o una serie era encendiendo el televisor en un horario preciso, pues no había posibilidad de volver a verla. En aquel entonces, el televidente cumplía rigurosamente la cita con la pantalla cuando quedaba prendado de una historia.

Series icónicas en los 70, 80, 90 y 2000

En ese panorama, en las décadas del 70 los colombianos disfrutaron por ejemplo, de ‘La Abuela’, protagonizada por Teresa Gutiérrez y Jaime Saldarriaga y ‘El caballero de Rauzán’, con Ronald Ayazo.

En los 80, fueron ‘Amar y vivir’, emitida los viernes en la noche y estelarizada por Luis Eduardo Motoa y María Fernanda Martínez; ‘En cuerpo Ajeno’, que se transmitía los lunes y contaba con las actuaciones de Amparo Grisales y Danilo Santos. Las tardes de los viernes eran para ‘Décimo Grado’, con Ramiro Meneses, Alejandro Buenaventura, Carlos Caicedo, David Guerrero y Daniel Merizalde.

Para los 90, los televidentes cumplieron cita sagrada de los martes con ‘Señora Isabel’, ‘La alternativa del Escorpión’, entre otras; los jueves con ‘La mujer del presidente’, ‘La otra mitad del sol y más tarde, los domingos con ‘De pies a cabeza’ y ‘Pandillas, guerra y paz’. A medio día, dos veces por semana, inicialmente estuvo ‘Padres e hijos’. En el 2012 llegaría ‘Escobar, el patrón del mal’, de Caracol Televisión, una de las series más exitosas para los canales, que se emitió a diario. También pasaron a ser diarias ‘Padres e hijos’ cuando la adquirió Caracol y ‘Pandillas’, cuando la compró RCN.

Se trataba de series que tocaban variedad de temas relacionados con dinámicas juveniles, conflictos familiares y de barrio, así como reencarnación y crímenes. Estas producciones permanecían en el aire por uno o dos años aproximadamente, aunque algunos doblaron y triplicaron este tiempo. Sus personajes se convirtieron en referente para los televidentes, generaron conversación y sin duda, marcaron a varias generaciones. Actualmente se siguen contando historias de diversa índole, en formato novela o serie y algunas incluso, ademas de emitirse por la pantalla abierta saltan a la plataforma y permanecen disponibles para que el usuario las vea cuantas veces desee. Algunos de los talentos que hicieron parte de esos formatos audiovisuales cuentan por qué llegaron a ser tan entrañables.

La mujer del presidente fue producida por Caracol televisión. Protagonizó Robinson Díaz, Sandra Reyes, Jorge Cao y Elluz Perazza Fotografía por: archivo El

¿Por qué ‘La mujer del presidente’ fue tan exitosa?

Mauricio Navas, director y escritor de algunas producciones de los 90 como ‘María María’, ‘La alternativa del escorpión’, ‘La mujer del presidente’ y ‘La otra mitad del sol’, entre otras, dice que el primero que comenzó a traer esa televisión que nos retrataba fue Pepe Sánchez, en el famoso ‘Cuento del domingo’, de RTI.

Recuerda que se adaptaron historias del brasileño Manuel Carlos, que dieron como resultado series como ‘Brillo’ y ‘Vivir la vida’. “Fue la primera vez que vimos en la televisión que un personaje se subía al bus o a la buseta que decía 20 de julio; leía ‘El Tiempo´ o ‘El Espectador’, o mencionaba la Avenida Jiménez y no hablaba de la ciudad, el diario o la cajuela, como los gringos”.

Cuando Navas escribió ‘La mujer del presidente’, estrenada en 1997 por Caracol, quiso mantenerse en esos niveles de autenticidad, un factor determinante para que se convirtiera en un thriller exitoso. “No hay nada más colombiano que ‘La mujer del presidente’, nos alejamos del chiste campechano, pero mostramos que podíamos hacer las historias policíacas mostrando el policía de aquí, las cárceles de aquí, esa fue la gran innovación. En ‘La mujer del presidente’ no hay autos, ni cajuelas. Mostramos cómo hablan los policías que no dicen ‘detente’, trajimos el suspenso que sucede en todo los países del mundo, pero de manera colombiana”. Lo único que lamenta el libretista es que en el final de la serie, sus directores optaron por hacer un juicio gringo. “Arruinaron una investigación de un año incluyeron doce jurados de consciencia, algo que en Colombia no existe”.

Christian Tappan, sobre ‘Décimo grado’

Por su parte, Cristian Tappan, quien lleva en la actuación 43 de sus 53 años y participó en algunas de esas entrañable como ‘Décimo grado’, donde, en el rol de Richard, comenzó a actuar cuando tenía 13 y terminó cuando ya era mayor de edad, habla con conocimiento de causa sobre la serie que estuvo al aire entre 1986 y 1990 y contó con la dirección de Alfredo Tappan y Jorge Emilio Salazar. Para él, ‘Décimo grado’ fue “la primera de contenido juvenil hablando verdades de los jóvenes. Habíamos consumido contenido juvenil que venía de otros lugares, pero nuestro no. Se tocaron temas que para ese entonces eran importantes: el sida, las pandillas, los conflictos entre ellos”.

Para el actor había identificación con cada uno de los personajes y no correspondía a estatus alto, “era colegio de estrato 3, una narrativa de historia muy popular”. Rememora el actor, que como televidente, no olvida una producción como ‘Los Cuervos’.

‘Escobar, el patrón del mal’, sin fecha de caducidad

Tappan también se refirió a ‘Escobar, el patrón del mal’ donde fue Gonzalo Gaviria, el primo del capo. El actor opina que perfectamente esta puede ser la única serie de todas las realizadas en Colombia, que no tiene fecha de caducidad, pues es un documento histórico. Es consciente que la serie marcó la generación de los 2010, “me volví el primo para todo el mundo”, menciona refiriéndose al rol que desempeñó en la serie, que lo ha hecho reconocido en muchas partes del mundo, debido a la contundencia de la producción.

“La única que nunca va a tener caducidad porque formó parte de la historia trágica de nuestro país; eso crea en algunos un morbo para verla y en otros, ganas de verla por información… tristemente el personaje forma parte de esa historia, eso no lo puede negar nadie”. Tappan cree que quienes no vivieron en el tiempo en que sucedieron los hechos querrán verla ahora y en unos años, las nuevas generaciones también sentirán curiosidad por la serie. “Es un documento de esa historia a partir de un personaje oscuro y nefasto que a todo el mundo le va a interesar ver, el relato de un gran capo, como Al Capone”.

Freddy Ordóñez sobre ‘Pandillas, guerra y paz’

Freddy Ordóñez, Javi en ‘Pandillas, guerra y paz’, cuenta que la serie, que comenzó como un proyecto de cuatro episodios, que hacía parte de la serie Unidad Investigativa, y se extendió por cinco años, tuvo gran aceptación porque “marcó la tendencia y el inicio de series de problemática social y creo que fue el precursor de las narconovelas. Planteó una televisión distinta, mostró lo que había en los barrios subnormales, marcaba la tendencia de la calle y mostraba cómo se hablaba allí”.

En su opinión, esa producción, donde intervinieron actores como José Luis Paniagua, Juan Sebastián Calero, Alex Ortiz, Martha Restrepo y Marlon Moreno, “no solo marcó la generación del 2000 sino otras, por sus repeticiones en los siguientes 15 años y se sienten identificadas, tal vez porque se vieron reflejadas en esa problemática social…”.

El actor recuerda cómo se vivía esa misma identificación con series como “ La casa de las dos palmas’, ‘Amar y vivir’ y‘Los cuervos’, “otras que también contaban historias muy nuestras que partían del amor, de la familia y hablaban de nuestra identidad fueron ‘De pies a cabeza’, ‘Padres e hijos’, ‘Francisco el matemático’, ‘Décimo grado’, todas marcaron porque mostraban la realidad colombiana”.

Ordóñez menciona que la influencia y la aceptación de ‘Pandillas’ era tal, “que los muchachos se iban al colegio solo hasta que terminaba el capítulo y salía el comercial de Bretaña que indicaba que ya empezaban las noticias”.

Así se lograban las series de antaño

Estas producciones no se grababan con tiempo, por el contrario, una o máximo dos semanas antes de la emisión del episodio, estaban en el set terminando escenas. No eran habituales las encuestas o los focus group para lanzarlas.

Actualmente, la mayoría de las series, bien sea para streaming o pantalla abierta , van al aire cuando están grabadas en su totalidad, sometidas a testeos o estudios, o en su defecto, cuando está finalizando la producción.

Era la televisión de aquel entonces con “más cabeza y menos Excel, hecha por el pálpito de un ejecutivo que la aprobaba porque sentía que podía funcionar”, recuerda Mauricio Navas, quien cree que esa forma de trabajar se ha perdido y por eso, en su opinión, no han vuelto a hacer series memorables, a excepción, dice, de ‘Rigo’.

Tappan, por el contrario, cree que se siguen logrando y menciona ‘El robo del siglo’, ‘Delirio’ y ‘Primate’.

Navas considera que tal vez si se volvieran a hacer, los televidentes cumplirían la cita semanal que ya no existe. Pasa en Estados Unidos y algunas plataformas como HBO siguen apostándole, como ocurrió recientemente con ‘Chespirito’, que estrenaba cada jueves.

