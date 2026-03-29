La nueva etapa de Piso 21: “no vamos a cambiar la fórmula de hacer lo que sentimos”

Desde sus inicios en Medellín, Piso 21 se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del pop urbano latino. Canciones que se han transformado en himnos, giras que cruzan fronteras y colaboraciones con artistas de renombre mundial han sido parte de un camino que hoy los posiciona como íconos del género.

“Trescender”, el nuevo álbum de Piso 21 que marca una nueva era

Este recorrido inicia un nuevo capítulo con Trescender, su más reciente álbum, que cuenta con 12 canciones y simboliza su madurez artística, así como una nueva etapa en su historia. El disco, que toma su nombre de la fusión entre “tres” y “trascender”, refleja perfectamente el momento actual del grupo, conformado por David Escobar “Dim”, Pablo Mejía “Pablito”, y Juan David Huertas “el profe”. “Trescender es la manera más hermosa que encontramos nosotros para precisamente trascender siendo tres. Estamos en una etapa de nuestra carrera que hemos llegado a una estabilidad muy bonita y no solamente como amigos, sino con nuestra música. Muchos de los sueños que empezaron hace 19 años han trascendido y en este punto que estamos solos los tres, estamos más que seguros de lo que vinimos a hacer, la función que cumplimos nosotros en la tierra que es venir a dar alegría por medio de nuestra música. Se juntaron tres personas que creen en lo mismo y que están dispuestos a luchar y a sacrificar lo mismo para poder llegar lejos. Estamos en un momento más estable, más maduro y con ánimos y con sed de seguir dejando huella en la música por muchos años más”, afirman.

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¿Cuál ha sido el secreto de Piso 21 para mantenerse vigente?

La agrupación reconoce que uno de los mayores retos en la industria es mantenerse vigente. “Poder estar siempre en la memoria de la gente, poder estar ocupando un lugar en lo que está pasando actualmente, que no solamente te vean como un recuerdo de una época bonita o que hubo unas canciones que en su momento pegaron, sino mantenerte ahí, fresco y mantener el toque actual. A nivel grupal el reto es obviamente mantener siempre la estabilidad y creo que con el tiempo a diferencia de otros proyectos para nosotros se está volviendo más fácil porque cada vez nos conocemos más y entendemos la dinámica de trabajo, pero a nivel profesional, aparte de la convivencia, creo que somos unas personas que nos gusta explorar, indagar, estar en lo que está pasando. Nos gusta oír mucha música. Es un reto, pero se nos da natural poder poner los ojos en lo que está pasando ahora".

A lo largo de los años, el grupo ha transformado su manera de ver el éxito. Aunque al principio su meta era vivir de la música, algo que lograron hace tiempo, hoy se centran en ser auténticos. Son conscientes de que no todas sus canciones se convertirán en grandes éxitos, pero eso no afecta su proceso creativo. “Más allá de eso, es no buscar solo la fama. Cuando priorizas eso, yo creo que todo se vuelve a tu favor, deja de ser difícil. Así nos hemos ido 19 años intentándolo nuevamente, con una carrera muy bonita, siempre con las canciones funcionando, siempre cada tanto un éxito en el mercado. Yo creo que no vamos a cambiar la fórmula de hacer lo que sentimos, porque es lo que nos ha traído hasta acá y lo que nos mantiene más felices que nunca. En este momento es más fácil que hace 10 años, en este momento convivimos mejor, nos queremos más, nos entendemos más que incluso empezando. Nos sentimos tan felices con el proyecto que tenemos, tan seguros de lo que es Piso”, afirmó Pablo.

Por su parte, Dim agregó: “Esta vida ha sido demasiado bonita para nosotros tres. Ha sido pues llena de bendiciones. Hay veces las bendiciones se disfrazan de momentos difíciles que también agradezco que hayan pasado. Hemos vivido una vida demasiado chimba con todo lo que nos ha traído, con las preocupaciones, con los momentos buenos, con todo”.

Integrantes de Piso 21 Fotografía por: Prensa Piso 21

El sueño por cumplir de Piso 21

Actualmente, los miembros del grupo afirman que están en un momento de estabilidad tanto personal como profesional, lo que ha fortalecido su dinámica y visión compartida. Con ‘Trescender’, no solo buscan consolidar esta nueva etapa, sino también aventurarse en nuevos mercados y explorar la música en inglés. “Nos queda conquistar nuevos mercados. Todavía nos falta mucho y hemos logrado demasiado. No quiere decir que seamos ciego ante lo que hemos logrado, pero creo que hay un hambre mucho más fuerte, más consciente y con un foco mucho más claro”, afirmaron.